Мадонна рассказала, что пьет свою мочу

Источник материала: Tut.by

На днях 61-летняя Мадонна удивила поклонников, показав видео, на котором она выпивает чашку собственной мочи. В ролике, опубликованном в Instagram, певица сначала лежит в ледяной ванне после выступления в рамках своего тура Madame X, а потом приступает к уринотерапии, пишет spletnik.ru.





В микроблоге поп-королева сказала, что чашка жидкости, которую она выпила, на самом деле является ее мочой.

Если это не было шуткой, то, вероятно, звезда вдохновилась книгой 1945 года британского натуропата Джона Армстронга. В ней автор утверждал, что моча полезна и способна вылечить многие заболевания.

А вот чтобы избавиться от синяков и отеков, певица принимает ледяные ванны.

— Ледяные ванны помогают быстрее восстанавливаться, они невероятно полезны для мышц, — написала исполнительница.

Практика погружения в воду с температурой 12−15°C после тренировки используется многими спортсменами. Считается, что эта методика приводит к уменьшению болезненности в мышцах. Метод, однако, является спорным. Врачи предупреждают о рисках гипотермии и даже смертельных исходах.