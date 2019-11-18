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Мадонна рассказала, что пьет свою мочу
Источник материала: Tut.by
На днях 61-летняя Мадонна удивила поклонников, показав видео, на котором она выпивает чашку собственной мочи. В ролике, опубликованном в Instagram, певица сначала лежит в ледяной ванне после выступления в рамках своего тура Madame X, а потом приступает к уринотерапии,
В микроблоге поп-королева сказала, что чашка жидкости, которую она выпила, на самом деле является ее мочой.
Если это не было шуткой, то, вероятно, звезда вдохновилась книгой 1945 года британского натуропата Джона Армстронга. В ней автор утверждал, что моча полезна и способна вылечить многие заболевания.
А вот чтобы избавиться от синяков и отеков, певица принимает ледяные ванны.
— Ледяные ванны помогают быстрее восстанавливаться, они невероятно полезны для мышц, — написала исполнительница.
Практика погружения в воду с температурой 12−15°C после тренировки используется многими спортсменами. Считается, что эта методика приводит к уменьшению болезненности в мышцах. Метод, однако, является спорным. Врачи предупреждают о рисках гипотермии и даже смертельных исходах.
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А вот чтобы избавиться от синяков и отеков, певица принимает ледяные ванны.
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