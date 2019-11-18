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Мадонна рассказала, что пьет свою мочу

19.11.2019 12:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях 61-летняя Мадонна удивила поклонников, показав видео, на котором она выпивает чашку собственной мочи. В ролике, опубликованном в Instagram, певица сначала лежит в ледяной ванне после выступления в рамках своего тура Madame X, а потом приступает к уринотерапии, пишет spletnik.ru.


В микроблоге поп-королева сказала, что чашка жидкости, которую она выпила, на самом деле является ее мочой.

Если это не было шуткой, то, вероятно, звезда вдохновилась книгой 1945 года британского натуропата Джона Армстронга. В ней автор утверждал, что моча полезна и способна вылечить многие заболевания.

А вот чтобы избавиться от синяков и отеков, певица принимает ледяные ванны.

— Ледяные ванны помогают быстрее восстанавливаться, они невероятно полезны для мышц, — написала исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna) 17 Ноя 2019 в 3:07 PST

Практика погружения в воду с температурой 12−15°C после тренировки используется многими спортсменами. Считается, что эта методика приводит к уменьшению болезненности в мышцах. Метод, однако, является спорным. Врачи предупреждают о рисках гипотермии и даже смертельных исходах.

 
 
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А вот чтобы избавиться от синяков и отеков, певица принимает ледяные ванны.
 
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