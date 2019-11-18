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Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Какие компании попали в число лучших
Источник материала: Tut.by
Российский Forbes впервые
Второе место досталось золотодобывающей компании «Полюс» семьи Сулеймана Керимова. Издание отмечает как «сочетание высоких зарплат с одним из самых полных социальных пакетов» для сотрудников, так и инвестиции компании в социальные и инфраструктурные проекты в регионах присутствия.
На третьем разместился — Газпромбанк, где самый большой среди участников рейтинга средний размер заработной платы.
В ежегодном рейтинге лучших работодателей мира, который Forbes
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В ежегодном рейтинге лучших работодателей мира, который Forbes представил в октябре, первую строчку заняла материнская компания Google - Alphabet.
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