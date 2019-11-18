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Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Какие компании попали в число лучших

19.11.2019 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский Forbes впервые составил рейтинг лучших компаний-работодателей России. Ранее издание публиковало лишь общемировой рейтинг. Первую строчку заняла горно-металлургическая компания «Норильский никель», которая, как пишет Forbes, «не только обеспечивает своим сотрудникам высокие средние зарплаты и расширенный социальный пакет, но и вкладывает впечатляющие суммы в экологию и благотворительность».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Второе место досталось золотодобывающей компании «Полюс» семьи Сулеймана Керимова. Издание отмечает как «сочетание высоких зарплат с одним из самых полных социальных пакетов» для сотрудников, так и инвестиции компании в социальные и инфраструктурные проекты в регионах присутствия.

На третьем разместился — Газпромбанк, где самый большой среди участников рейтинга средний размер заработной платы.

В ежегодном рейтинге лучших работодателей мира, который Forbes представил в октябре, первую строчку заняла материнская компания Google — Alphabet. Вторым стал Microsoft, третьим — Red Hat. В мировой рейтинг вошли семь российских компаний, самое высокое, 36-е место из них занял «Норникель».

 
 
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В ежегодном рейтинге лучших работодателей мира, который Forbes представил в октябре, первую строчку заняла материнская компания Google - Alphabet.
 
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