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В Чернобыльской зоне нашли редкий американский пистолет-пулемет

19.11.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинские пограничники задержали два внедорожника, которые незаконно въехали в Чернобыльскую зону отчуждения. В салонах автомобилей были обнаружены пять единиц оружия, включая достаточно редкий ПП американского производства, сообщает Государственная пограничная служба Украины.


Фото: dpsu.gov.ua

У владельцев оружия обнаружили четыре нарезных «ствола» — «Sovage», «GSG 5», «Оружейник Z», «Kriss Vector» — и гладкоствольное ружье «ATA Arms», а также 100 патронов.

Самым интересным из найденных образцов можно назвать Kriss Vector. Это один из самых современных пистолетов-пулеметов в мире, изготовленный под знаменитый «manstopper» — американский патрон .45 ACP. Также есть варианты оружия под патрон 9×19mm Parabellum. Создавая его, конструкторы старались достичь максимальной кучности при стрельбе очередями и преуспели.


Фото: dpsu.gov.ua

Kriss Vector отлично контролируется при стрельбе, красиво выглядит и присутствует во многих компьютерных играх. А вот в реальной жизни в странах СНГ встречается нечасто.

По словам владельцев оружия, они собирались пристрелять «стволы» на территории зоны отчуждения. Сделать это им не позволили, боеприпасы изъяли.

 
 
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Владельцы пытались пристрелять его в заброшенной местности.
 
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