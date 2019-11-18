В Слуцке проведут «прямые линии» по вопросам оценки недвижимости и благоустройства

Источник материала: Слуцк Город

20 ноября с 10.00 до 12.00 по телефону 5-36-20 «прямую линию» по вопросу «Оценка недвижимого имущества» проведет начальник Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Владимир Михайлович Павлейчик.

21 ноября с 11.00 до 12.00 по телефону 5-75-85 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по жилищным вопросам и благоустройству Михаил Иванович Метельский.