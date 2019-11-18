Источник материала: Слуцк Город





В связи с ремонтными работами 21 ноября отменяются поезда региональных линий экономкласса на участке Слуцк – Солигорск – Слуцк.

Поезда региональных линий экономкласса на участке Слуцк – Солигорск – Слуцк №6521 Слуцк – Солигорск (отправление из Слуцка в 6.03, прибытие в Солигорск в 6.51);

№6522 Солигорск – Осиповичи (отправление из Солигорска в 7.12, ,прибытие в Слуцк в 7.59).



Поезд региональных линий экономкласса №6523 Осиповичи – Солигорск 21 ноября отправится позже графика – в 11.37 (время отправления по графику – 11.00).

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