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21 ноября отменяются поезда региональных линий экономкласса на участке Слуцк – Солигорск – Слуцк.
19.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с ремонтными работами 21 ноября отменяются поезда региональных линий экономкласса на участке Слуцк – Солигорск – Слуцк.
Поезда региональных линий экономкласса на участке Слуцк – Солигорск – Слуцк №6521 Слуцк – Солигорск (отправление из Слуцка в 6.03, прибытие в Солигорск в 6.51);
Slutsk-Gorod.by
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В связи с ремонтными работами 21 ноября отменяются поезда региональных линий экономкласса на участке Слуцк – Солигорск – Слуцк.
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