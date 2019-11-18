Здоровье — главное богатство: в Несвижском районе стартовала республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Международный день отказа от курения — 19 ноября.

Праздник здоровья возник в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества. В этот день в разных уголках страны устраиваются благотворительные акции, раздаются листовки о вреде курения, проходят спортивные соревнования, викторины и другие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.









Курение в помещениях и жилых домах приводит порой к трагическим последствиям. Об этом постоянно напоминают работники РОЧС.

В этом году спасатели и волонтеры Несвижчины решили объединиться и выступить с акцией в разных уголках города и района.

11 ноября в Несвижском районе стартовала республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!». Цель акции — предупреждение пожаров и гибели людей на них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.









В рамках первого этапа, на остановочных пунктах общественного транспорта, несвижские спасатели вместе с активистами БМООСП, районной организации Белорусского Общества Красного Креста и Центра детского творчества рассказали жителям Несвижского района о вреде курения, об опасности курения в постели, раздали информационные листовки, предложили обменять «противную сигарету» на вкусную конфету.













Организаторы акции акцентировали внимание прохожих на важности здорового образа жизни, соблюдения правил безопасности, приводили примеры пожаров, случившихся по вине курильщиков на территории района, области, республики, а также рекомендовали установить у себя в жилище автономные пожарные извещатели.

Спасатели напомнили телефоны службы спасения и алгоритмы действий в различных чрезвычайных ситуациях. Всем желающим была предоставлена возможность проверить объем своих легких, надув воздушный шарик в соревновании с курящим либо не курящим человеком. Как правило, человек который не имеет пагубной привычки, справлялся с заданием намного быстрее.

Хочется верить, что жители региона возьмут на заметку предупреждения участников акции, отдав тем самым предпочтение здоровому образу жизни.

«НН».