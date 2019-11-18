На видео попали необычные существа. Не поверите, кем они оказались – у ролика уже более 12 млн просмотров

Источник материала: СТВ

Истории о внеземной жизни регулярно привлекают людей.

Несколько дней назад пользователь Twitter Даниэль Холланд опубликовал видео, на котором были запечатлены некие существа похожие на инопланетян. Однако все оказалось гораздо прозаичнее – это не представители внеземных цивилизаций, а детеныши совы.

Мужчина пошутил, что «уверен, что люди, утверждающие, что видели инопланетян, на самом деле видели просто маленьких сов».

Смотрите ролик здесь .



Фото: twitter.com/DannyDutch

У ролика за пару дней собралось более 12,5 миллионов просмотров и более 300 тысяч лайков. Люди были поражены удивительным видом маленьких птиц, которые правда похожи на инопланетян.

Оказалось, что это уже вторая волна популярности ролика. Видео сняли в 2017 году строители в Индии и не могли понять, кого они увидели. Сотрудники зоологического парка сказали, что это юные сипухи. Молодым совам требуется время, чтобы отрастить свои перья, поэтому они выглядят не так, как взрослые особи.