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На видео попали необычные существа. Не поверите, кем они оказались – у ролика уже более 12 млн просмотров
Источник материала: СТВ
Истории о внеземной жизни регулярно привлекают людей.
Несколько дней назад пользователь Twitter Даниэль Холланд опубликовал видео, на котором были запечатлены некие существа похожие на инопланетян. Однако все оказалось гораздо прозаичнее – это не представители внеземных цивилизаций, а детеныши совы.
Мужчина пошутил, что «уверен, что люди, утверждающие, что видели инопланетян, на самом деле видели просто маленьких сов».
У ролика за пару дней собралось более 12,5 миллионов просмотров и более 300 тысяч лайков. Люди были поражены удивительным видом маленьких птиц, которые правда похожи на инопланетян.
Оказалось, что это уже вторая волна популярности ролика. Видео сняли в 2017 году строители в Индии и не могли понять, кого они увидели. Сотрудники зоологического парка сказали, что это юные сипухи. Молодым совам требуется время, чтобы отрастить свои перья, поэтому они выглядят не так, как взрослые особи.
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На видео попали необычные существа. Не поверите, кем они оказались – у ролика уже более 12 млн просмотров
Истории о внеземной жизни регулярно привлекают людей. Несколько дней назад пользователь Twitter Даниэль Холланд опубликовал видео, на котором были запечатлены...
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