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A1 с 1 декабря увеличивает стоимость тарифных планов. В марте они станут еще дороже
Источник материала: Tut.by
Компания А1 с первого декабря этого года увеличивает стоимость популярных тарифных планов, следующий этап изменения цен запланирован на первое марта 2020 года. Об этом
Например, Тариф lemon Z будет стоить 13,5 рублей вместо 11,90 рублей, lemon Y — 20,9 рублей вместо 19,90 рублей, lemon X — 27,9 рублей вместо 26,90 рублей. При этом в компании отмечают: на тарифных планах lemon произойдет увеличение объема интернет-пакетов при сохранении возможности их накопления: абонентам lemon Y станут доступны 8 ГБ, а lemon X — 20 ГБ.
Тарифный план «Комфорт S» подорожает до 13,3 рублей (вместо 12,4 рублей). «Комфорт М» по 29 февраля будет стоить 20,9 рублей, с марта — 21,9 рублей. Нынешняя цена предложения 20,75 рублей. «Комфорт L» сначала подорожает до 29,9 рублей, с марта — до 32,9 рублей (вместо нынешних 27 рублей). «Комфорт XL» будет стоить 39,9 и 44,9 рублей соответственно до конца февраля и с начала марта будущего года. Сейчас он предлагается за 39,5 рублей.
«Для абонентов тарифных планов „Комфорт M“, „Комфорт L“, „Комфорт XL“ объем включенного интернет трафика увеличится и составит 10, 25 и 40 ГБ соответственно, при этом также будут добавлены: безлимит на мессенджеры — для „Комфорт S“, безлимит на мессенджеры и социальные сети — для „Комфорт M“, безлимит на YouTube — для „Комфорт XL“. У тарифного плана „Комфорт L“ появится опция безлимит звонков в другие сети в рамках акции для всех абонентов тарифного плана», — пишут в А1.
Кроме того, станет доступным для подключения пакет «Безлимитный интернет до 2 Мбит/с» на «lemon X», «Комфорт L», «Комфорт XL», а также пакет «Ночной безлимит» на «Комфорт S», «Комфорт M» и «Комфорт L».
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