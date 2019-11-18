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Скрипач № 1 в мире сыграет в Минске на скрипке Страдивари

19.11.2019 13:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скрипач № 1 в мире Максим Венгеров выступит 6 февраля в Минске. Музыкант-виртуоз даст единственный концерт на сцене Белгосфилармонии в честь юбилея прославленного дирижера Аркадия Берина.


Максим Венгеров. Фото предоставлено организаторами

Максим Венгеров специально прилетит в Минск, чтобы поздравить с 75-летием маэстро Аркадия Берина. Подарком для юбиляра и поклонников музыкального искусства станет концерт, в котором Венгеров на скрипке Страдивари исполнит произведения Брамса в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси.

Маэстро Аркадий Берин является признанным интерпретатором русской классической школы в Европе. Белорусским зрителям он хорошо знаком по концертам в рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…», проектам «Поющие фонтаны», «Магия рояля», «Дворцовый бал», а также выступлениям с такими солистами, как Хосе Каррерас, Горан Брегович, Александр Малинин, Константин Москович, Гоира Файдман, Миша Майский и многими другими. Маэстро уже много лет живет в Германии и гастролирует по всему миру, но его деятельность неразрывно связана с Беларусью.


Фото предоставлено организаторами

Аркадий Берин отметил:

— Я рад, что мой юбилейный концерт пройдет на Родине. Всегда, когда я выступаю, я забываю о том, что предстоит какая-то очередная дата. Для меня важно быть в той музыке, в том настроении, которое дает жизненный тонус. Только благодаря этому я могу творить.

Список известнейших музыкантов и солистов, с которыми сотрудничал Аркадий Берин, внушает трепет и уважение. И очень приятно, что в честь Дня рождения маэстро на сцене с ним выступит один из самых виртуозных и востребованных скрипачей современности — Максим Венгеров.

Его мастерство владения инструментом вызывает восхищение у зрителей. Он становится одним целым со своей скрипкой, наполняя произведение смыслом и совершенной красотой. Венгеров получил целый ряд наград в области звукозаписи, включая две Grammy, четыре Gramophone Award UK, четыре Edison Award, два Echo Klassik Award и другие. За достижения в исполнительском искусстве Венгеров был удостоен Премии GLORIA, учрежденной Мстиславом Ростроповичем, и Премии им. Д.Д. Шостаковича, вручаемой Благотворительным фондом Юрия Башмета.

Концерт, запланированный на 6 февраля, призван стать праздником музыки как для профессионалов, так и для любителей. В свой особенный день именинник не требует подарков. Он только жаждет разделить его со зрителями и исполнить для них любимые произведения.

Когда: 6 февраля, 19.00

Где: , большой зал

Сколько: 54 — 174 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Скрипач № 1 в мире Максим Венгеров выступит 6 февраля в Минске. Музыкант-виртуоз даст единственный концерт на сцене Белгосфилармонии в честь юбилея...
 
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