Кабаева купила участок на Рублевке, а ее семья владеет недвижимостью на 19 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Глава совета директоров российской «Национальной медиа группы», олимпийская чемпионка Алина Кабаева в июле 2018 года впервые оформила в собственность участок земли на Рублево-Успенском шоссе. Об этом говорится в расследовании « Открытых медиа », пишет Meduza .



Алина Кабаева. Фото: Белорусская ассоциация гимнастики

По данным Росреестра, на Алину Маратовну Кабаеву оформлен участок земли площадью 25 соток, расположенный в поселке дома отдыха «Успенское». Он прилегает к участку в 45 соток, которым, по данным Reuters, владеет бабушка Кабаевой Анна Зацепелина. Общая стоимость владений семьи Кабаевой в Успенском, по оценке издания, составляет 655 миллионов рублей или около 10,3 млн долларов.

Мать олимпийской чемпионки Любовь Кабаева, как отмечают «Открытые медиа», в 2010 году оформила в аренду на 49 лет участок земли в селе Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи. Среди ее соседей — руководители «Газпрома», а также полный тезка Романа Золотова, сына главы Росгвардии Виктора Золотова. Кроме того, в нескольких километрах от Эсто-Садка находится горный хребет Псехако, где располагается резиденция, которую посещал премьер-министр Дмитрий Медведев (подробно об этом в своем расследовании «Он вам не Димон» сообщал ФБК).

Любовь Кабаева, по информации «Собеседника», арендует двухэтажное шале площадью 334 квадратных метра. По данным «Открытых медиа», мать Алины Кабаевой и еще 11 арендаторов вместе платят за аренду участков и нескольких домов 101,5 тысячи рублей или около 1600 долларов в год, или 278 рублей или около 4 долларов в день на всех. Если предположить, что все арендаторы платят поровну, то получается, что мать Кабаевой снимает шале за 23 рубля или 74 белорусские копейки в день. Об общей стоимости аренды стало известно из решения арбитражного суда: местные власти хотели повысить плату более чем в 20 раз, арендаторы оспорили это в суде и тот встал на их сторону.

В общей сложности семья Алины Кабаевой, как указывают «Открытые медиа», владеет шестью квартирами в Москве и Петербурге, двумя домами и 70 сотками земли. По оценке издания, общая рыночная стоимость недвижимости может составлять около 1,25 миллиарда рублей или около 19,6 млн долларов.

Алина Кабаева и представители «Национальной медиа группы» пока не комментировали расследование «Открытых медиа».