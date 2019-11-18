Источник материала: Новости Волковыска

Центризбирком опубликовал сведения об итогах голосования.

17 ноября в Беларуси прошли парламентские выборы.

По предварительным данным, участие в выборах депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Волковысскому избирательному округу № 48 приняли участие 46340 избирателей, что составляет более 83%. Больше всех голосов избиратели отдали за нынешнего начальника РОЧС Павла Поконечного – 34568 (74,6%).

Далее идет Юрий Рюмин – 3356 (7,24%), Арсений Попелушко – 2009 (4,34%), Павел Ковшель – 974 (2,1%), Иосиф Полубятко – 779 (1,68%), Павел Станевский – 617 (1,33%).

Тем временем, ОБСЕ не признала выборы в Беларуси. Об этом на пресс-конференции в Минске заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.