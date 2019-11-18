Источник материала: Новости Волковыска

Жительнице города Волковыск 1994 года рождения не повезло с продажей мобильного телефона. Девушка решила поменять свое устройство «Huawei P8 Lite» на что-то другое и разместила объявление о продаже на просторах глобальной компьютерной сети.

В скором времени на связь вышел житель города Лида 1990 года рождения, который был готов купить устройство, но в рассрочку. Гражданка согласилась на это предложение и отдала мобильное устройство.

Позже вместо рассрочки мужчина 1990 года рождения стал просить отсрочку, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Само собой, гражданка не стала мириться с ситуацией и обратилась за помощью в Волковысский РОВД. Правоохранители райотдела милиции вместе с коллегами из Лидского РОВД разобрались в обстоятельствах произошедшего и установили личность подозреваемого.