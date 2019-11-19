Региональные отборы на конкурсы «Славянского базара» пройдут с 2 по 13 декабря

Со 2 декабря 2019 года начнется первый этап национального отбора к международным конкурсам. Стартовой площадкой региональных отборочных туров станет г. Минск. Продолжат эстафету региональных туров гг. Гомель (05.12.2019), Могилев, Витебск (06.12.2019), г. Гродно (10.12.2019) и Минская область (12.12.2019). Завершится первый этап отборочных туров 13.12.2019 в Брестской области.

В соответствии с условиями конкурса в отборочном туре к детскому музыкальному конкурсу принимают участие исполнители, являющиеся гражданами Республики Беларусь, в возрасте от 8 до 14 лет включительно на последний день срока проведения фестиваля (ориентировочно 20.07.2020), имеющие опыт концертных выступлений, заявившие о себе своими успехами в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

В отборочном туре к конкурсу исполнителей эстрадной песни принимают участие исполнители, являющиеся гражданами Республики Беларусь, в возрасте от 18 до 31 года включительно на последний день срока проведения фестиваля (ориентировочно 20.07.2020), имеющие опыт концертных выступлений, заявившие о себе своими успехами в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.

Для участия в конкурсных прослушиваниях необходимо представить по две композиции:

участникам детского музыкального конкурса:

эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке;

эстрадную песню по выбору участника, наиболее ярко отражающую его исполнительское мастерство и артистические способности;

участникам конкурса исполнителей эстрадной песни:

эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков;

популярную композицию на иностранном языке («мировой хит»).

По результатам региональных отборов отбирается до 5 участников от каждой области и г. Минска для участия во втором этапе отборочных туров.