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Региональные отборы на конкурсы «Славянского базара» пройдут с 2 по 13 декабря
19.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Министерством культуры Республики Беларусь совместно с государственным учреждением «Центр культуры «Витебск» – Дирекцией Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», облисполкомами, Минским горисполкомом ведется активная работа по проведению отборочных туров к XXIX Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск» и ХVIII Международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск».
Со 2 декабря 2019 года начнется первый этап национального отбора к международным конкурсам. Стартовой площадкой региональных отборочных туров станет г. Минск. Продолжат эстафету региональных туров гг. Гомель (05.12.2019), Могилев, Витебск (06.12.2019), г. Гродно (10.12.2019) и Минская область (12.12.2019). Завершится первый этап отборочных туров 13.12.2019 в Брестской области.
В соответствии с условиями конкурса в отборочном туре к детскому музыкальному конкурсу принимают участие исполнители, являющиеся гражданами Республики Беларусь, в возрасте от 8 до 14 лет включительно на последний день срока проведения фестиваля (ориентировочно 20.07.2020), имеющие опыт концертных выступлений, заявившие о себе своими успехами в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.
В отборочном туре к конкурсу исполнителей эстрадной песни принимают участие исполнители, являющиеся гражданами Республики Беларусь, в возрасте от 18 до 31 года включительно на последний день срока проведения фестиваля (ориентировочно 20.07.2020), имеющие опыт концертных выступлений, заявившие о себе своими успехами в международных или республиканских музыкальных конкурсах и фестивалях.
Для участия в конкурсных прослушиваниях необходимо представить по две композиции:
участникам детского музыкального конкурса:
эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке;
эстрадную песню по выбору участника, наиболее ярко отражающую его исполнительское мастерство и артистические способности;
участникам конкурса исполнителей эстрадной песни:
эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков;
популярную композицию на иностранном языке («мировой хит»).
По результатам региональных отборов отбирается до 5 участников от каждой области и г. Минска для участия во втором этапе отборочных туров.
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