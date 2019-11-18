В центре Минска начали строить огромное посольство Китая – вот каким оно будет

Источник материала: KYKY

В центре Минска началась большая стройка. Вскоре возле Дворца независимости появится посольство Китая – если поверить рендерам, которые так часто разочаровывают, когда работы заканчиваются, здание будет очень внушительных размеров. По информации TUT.by рассказываем, каким должно получиться посольство, судя по обещаниям.

Во-первых, в центре Минска станет ещё теснее

Тот район, где возводят посольство, в последнее время плотно застраивается. Например, здесь оказалось здание Верховного суда (беларусы возмущались его помпезностью и дороговизной), тут же недавно открылся торговый центр «Палаццо». По планам, в этом месте построят еще два посольства: ОАЭ, и по личному предложению президента – посольство Узбекистана.

Вообще, о «земельном бартере» обе страны договаривались еще в 2010 году. В итоге Беларуси отдали в аренду участок в Пекине площадью под 0,5 гектара, а китайской стороне – в три раза больше: территорию в 1,5 гектара в Минске.

Что известно о новом посольстве Китая в Минске

Не одно здание, а целый комплекс строят между торговым центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. В прошлом году Китай получил эту землю в аренду аж на 70 лет вперед, до 2088 года. Причем платить за нее придется по доллару (!) в год.

Кроме самого посольства, в комплексе разместят квартиры для сотрудников и вспомогательные строения. Других данных пока нигде не узнать: паспорт объекта еще не показали. Но источники говорят, что стройка закончится примерно через три года. Это значит, что запуск посольства стоит ждать не раньше 2022 года.

Покажите, как будет выглядеть это посольство!

Вот: