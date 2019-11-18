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Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи завершила карьеру

19.11.2019 13:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи подтвердила своё решение о завершении профессиональной карьеры. Американка планирует родить ребенка от экс-чемпиона UFC в супертяжелом весе Трэвиса Брауна.


Reuters

«Я приняла решение о своем будущем, жизни и обо всем. Постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы привлечь внимание к женской эволюции. В будущем я планирую родить ребёнка. Это странно, но я чувствую, что моя работа уже выполнена», — приводит слова Роузи The Sun.

В начале апреля Роузи провела последний бой в WWE. Она уступила чемпионский титул ирландке Бекки Линч.

На счету Роузи 14 боев в UFC. Она одержала 12 побед, 3 из которых нокаутом. Она стала первой чемпионкой организации в женском легком весе.

Роузи — первая девушка, которая была введена в Зал славы UFC.

 
 
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Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи подтвердила своё решение о завершении профессиональной карьеры. Американка планирует родить ребенка от экс-чемпиона UFC в супертяжелом...
 
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