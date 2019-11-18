|
Выборы имени Насти Рыбки
Источник материала: Партизан
Парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным стандартам говорит ОБСЕ. Артемий Троицкий смотрит шире и дает свой анализ белорусских реалий.
Как связаны Настя Рыбка и Тимати? Что общего у Лукашенко и Насти Рыбки? Что за выборы прошли в Беларуси? Об этом в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным стандартам говорит ОБСЕ. Артемий Троицкий смотрит шире и дает свой анализ белорусских реалий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)