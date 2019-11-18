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Выборы имени Насти Рыбки

19.11.2019 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным стандартам говорит ОБСЕ. Артемий Троицкий смотрит шире и дает свой анализ белорусских реалий.

Выборы имени Насти Рыбки
Как связаны Настя Рыбка и Тимати? Что общего у Лукашенко и Насти Рыбки? Что за выборы прошли в Беларуси? Об этом в программе "Хижина дяди Тёма" на ARU.TV
 
 
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Парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным стандартам говорит ОБСЕ. Артемий Троицкий смотрит шире и дает свой анализ белорусских реалий.
 
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