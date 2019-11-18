На площадке под будущий «МакДональдс» вырубили почти все деревья, хотя говорили про четыре

Источник материала: Tut.by

На площадке на проспекте Дзержинского, где построят ресторан «МакДональдс», вырубили почти все деревья. Раньше управляющая компания сети ресторанов говорила, что придется удалить лишь четыре. Спросили, куда подевались остальные.



Так выглядела площадка во время сноса здания, 11 ноября. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Недавно на проспекте Дзержинского недалеко от метро «Михалово» снесли нежилую двухэтажку. На участке площадью 0,48 гектара Минске построят еще один «МакДональдс» прямо возле метро">появится «МакДональдс» с драйвом, предварительная дата открытия — второй квартал 2020 года.

TUT.BY уточнял на прошлой неделе в компании «КСБ Виктори Рестораны», что будет с зелеными насаждениями на площадке. Там отвечали так: «К сожалению, придется вырубить четыре дерева. Но будут компенсационные посадки — за счет „МакДональдса“ появится 21 новое дерево. Плюс на территории ресторана появятся декоративные деревья и озеленение. Здесь важно отметить, что существующие деревья находятся на площадке, которая планировалась под снос еще с 2001 года».



Вот так площадка выглядела 14 ноября. Фото: REALTY.TUT.BY

Меньше чем за неделю здесь оформилась стройплощадка, ее обнесли забором.

Из окон бизнес-центра «Омега Тауэр» 19 ноября видно, что деревьев там почти не осталось. Мы спросили в компании, в чем дело.



А вот так — 19 ноября. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В «КСБ Виктори Рестораны» объяснили: в соответствии с экспертизой «Минскзеленстроя», на участке было четыре дерева в хорошем состоянии и 42 — в плохом и удовлетворительном. Взамен них компания высадит 186 деревьев (из них 21 — вместо четырех хороших).

— «МакДональдс» в Беларуси как социально ответственная компания обеспечит должный контроль за качеством высаживаемых деревьев. Кроме того, будет обеспечено озеленение участка, на котором расположится ресторан, — напомнили в компании.