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В Минске из-за дорожного конфликта один водитель серьезно избил другого. Приговор суда
Источник материала: Tut.by
Водитель получил 1 год и 6 месяцев «домашней химии» за то, что в ходе дорожного конфликта избил мужчину.
Как
В судебном заседании прокурор отказался от обвинения по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси (Злостное хулиганство). Потерпевший согласился с мнением государственного обвинителя и также отказался поддерживать обвинение по этой статье. Поэтому суд прекратил производство по этому уголовному делу в части обвинения по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси.
Действия обвиняемого квалифицировали по ч.1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).
15 ноября суд Центрального района столицы признал 26-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. На основании ч. 1 ст. 147 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Так как обвиняемый попал под
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения мужчина получил 1 год 6 месяцев «домашней химии».
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