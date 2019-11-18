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В Минске из-за дорожного конфликта один водитель серьезно избил другого. Приговор суда

19.11.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель получил 1 год и 6 месяцев «домашней химии» за то, что в ходе дорожного конфликта избил мужчину.

Как сообщили в пресс-службе Мингорсуда, инцидент произошел 9 апреля на проезжей части улицы Орловской. Следствие установило, что конфликт произошел между водителями из-за нарушения ПДД. Обвиняемый умышленно нанес потерпевшему не менее восьми ударов руками по голове, конечностям и другим частям тела, от которых последний упал на дорогу. Согласно экспертизе, пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

В судебном заседании прокурор отказался от обвинения по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси (Злостное хулиганство). Потерпевший согласился с мнением государственного обвинителя и также отказался поддерживать обвинение по этой статье. Поэтому суд прекратил производство по этому уголовному делу в части обвинения по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч.1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

15 ноября суд Центрального района столицы признал 26-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. На основании ч. 1 ст. 147 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Так как обвиняемый попал под амнистию, наказание ему сократили на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения мужчина получил 1 год 6 месяцев «домашней химии».
 
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