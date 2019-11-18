Виктор Лукашенко став первым вице-президентом НОК

Источник материала: Ежедневник





Помощник президента Беларуси по национальной безопасности и его старший сын Виктор избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета.

В настоящее время Виктор Лукашенко занимается пост помощника главы государства по национальной безопасности. Как заявил Александр Лукашенко, он еще не решил, будет ли его старший сын совмещать две должности. Это решение будет принято позже и, скорее всего положительное. Как правило, все вице-президенты НОК работают где-то еще.

Во время олимпийского собрания также был избран и вице-президент НОК, которым стал заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ, олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.