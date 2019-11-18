|
Ермошина: в отчете ОБСЕ нет аргументов и доказательств
Источник материала: БДГ
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ не учли нюансов белорусского законодательства и подали информацию, которая не раскрывает суть вопроса.
Об этом завила глава ЦИК Лидия Ермошина в комментарии
По ее мнению, отчет ОБСЕ отражает субъективную точку зрения и не подтвержден аргументами. Она считает, что международные наблюдатели должны были проанализировать случаи отказа в регистрации или лишение аккредитации в смысле соответствия законодательству Беларуси. В отчете же были указаны только факты, без аргументов.
По словам Ермошиной, просто перечисление количества лиц, которых не зарегистрировали, — односторонняя подача информации, не раскрывающая суть вопроса. Факты о фальсификации и вбросе бюллетеней также не подтверждены доказательствами и аргументами.
Глава ЦИК назвала отчет ОБСЕ «не более и не менее как политическим заявлением» с недостаточной юридической основой.
История вопроса
Напомним, 18 ноября ОБСЕ провела пресс-конференцию, на которой подвела итоги прошедших в Беларуси парламентских выборов. Организация выборы
Как заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, на выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса.
Представитель ОБСЕ также подчеркнула, что в ходе избирательного процесса было отмечено «общее пренебрежение основополагающими свободами самовыражения, собраний и ассоциаций», а сами выборы продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». По словам Седерфельт, выборы в Беларуси в таких условиях рискуют превратиться в формальность.
«Вчера мы стали свидетелями печального результата», - отметила она.
Выборы состоялись 17 ноября в 109 округах. По данным ЦИК, в парламент не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Во время выборов независимые наблюдатели отмечали многочисленные нарушения. А вот наблюдатели от миссии СНГ выборы назвали прозрачными и честными. Жалобы наблюдателей на нарушения глава ЦИК
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ не учли нюансов белорусского законодательства и подали информацию, которая не раскрывает суть вопроса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)