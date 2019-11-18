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Ермошина: в отчете ОБСЕ нет аргументов и доказательств

19.11.2019 13:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ не учли нюансов белорусского законодательства и подали информацию, которая не раскрывает суть вопроса.

Об этом завила глава ЦИК Лидия Ермошина в комментарии TUT.BY.

По ее мнению, отчет ОБСЕ отражает субъективную точку зрения и не подтвержден аргументами. Она считает, что международные наблюдатели должны были проанализировать случаи отказа в регистрации или лишение аккредитации в смысле соответствия законодательству Беларуси. В отчете же были указаны только факты, без аргументов.

По словам Ермошиной, просто перечисление количества лиц, которых не зарегистрировали, — односторонняя подача информации, не раскрывающая суть вопроса. Факты о фальсификации и вбросе бюллетеней также не подтверждены доказательствами и аргументами.

Глава ЦИК назвала отчет ОБСЕ «не более и не менее как политическим заявлением» с недостаточной юридической основой.

История вопроса

Напомним, 18 ноября ОБСЕ провела пресс-конференцию, на которой подвела итоги прошедших в Беларуси парламентских выборов. Организация выборы не признала, отметив, что в ходе процесса были нарушены все демократические обязательства.

Как заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, на выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса.

Представитель ОБСЕ также подчеркнула, что в ходе избирательного процесса было отмечено «общее пренебрежение основополагающими свободами самовыражения, собраний и ассоциаций», а сами выборы продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». По словам Седерфельт, выборы в Беларуси в таких условиях рискуют превратиться в формальность.

«Вчера мы стали свидетелями печального результата», - отметила она.

Выборы состоялись 17 ноября в 109 округах. По данным ЦИК, в парламент не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Во время выборов независимые наблюдатели отмечали многочисленные нарушения. А вот наблюдатели от миссии СНГ выборы назвали прозрачными и честными. Жалобы наблюдателей на нарушения глава ЦИК назвала провокациями.

 
 
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Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ не учли нюансов белорусского законодательства и подали информацию, которая не раскрывает суть вопроса.
 
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