Ермошина: в отчете ОБСЕ нет аргументов и доказательств

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ не учли нюансов белорусского законодательства и подали информацию, которая не раскрывает суть вопроса.

Об этом завила глава ЦИК Лидия Ермошина в комментарии TUT.BY .

По ее мнению, отчет ОБСЕ отражает субъективную точку зрения и не подтвержден аргументами. Она считает, что международные наблюдатели должны были проанализировать случаи отказа в регистрации или лишение аккредитации в смысле соответствия законодательству Беларуси. В отчете же были указаны только факты, без аргументов.

По словам Ермошиной, просто перечисление количества лиц, которых не зарегистрировали, — односторонняя подача информации, не раскрывающая суть вопроса. Факты о фальсификации и вбросе бюллетеней также не подтверждены доказательствами и аргументами.

Глава ЦИК назвала отчет ОБСЕ «не более и не менее как политическим заявлением» с недостаточной юридической основой.

История вопроса

Напомним, 18 ноября ОБСЕ провела пресс-конференцию, на которой подвела итоги прошедших в Беларуси парламентских выборов. Организация выборы не признала , отметив, что в ходе процесса были нарушены все демократические обязательства.

Как заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, на выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса.

Представитель ОБСЕ также подчеркнула, что в ходе избирательного процесса было отмечено «общее пренебрежение основополагающими свободами самовыражения, собраний и ассоциаций», а сами выборы продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». По словам Седерфельт, выборы в Беларуси в таких условиях рискуют превратиться в формальность.

«Вчера мы стали свидетелями печального результата», - отметила она.