Ищем водителя автомобиля, предположительно марки «Лексус» - он наехал на пешехода

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 12:00 часов 16.10.2019 водитель, управляя автомобилем, предположительно марки «Лексус» светлого цвета, на перекрёстке улиц Суворова и Волгоградской в Бресте совершил наезд на пешехода, 2007 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.





В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.

В связи с проводимой проверкой по факту ДТП и в целях оказания помощи органам дознания Госавтоинспекция просит граждан, которые являлись очевидцами или свидетелями данного происшествия, позвонить по телефонам: (162) 23-62-62, 102.

Заранее благодарим за содействие и активную гражданскую позицию.