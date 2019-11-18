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Ищем водителя автомобиля, предположительно марки «Лексус» - он наехал на пешехода

19.11.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Около 12:00 часов 16.10.2019 водитель, управляя автомобилем, предположительно марки «Лексус» светлого цвета, на перекрёстке улиц Суворова и Волгоградской в Бресте совершил наезд на пешехода, 2007 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ищем водителя автомобиля, предположительно марки «Лексус» - он наехал на пешехода

В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.

В связи с проводимой проверкой по факту ДТП и в целях оказания помощи органам дознания Госавтоинспекция просит граждан, которые являлись очевидцами или свидетелями данного происшествия, позвонить по телефонам: (162) 23-62-62, 102.

Заранее благодарим за содействие и активную гражданскую позицию.

 
Теги: Брест
 
 
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  Около 12:00 часов 16.10.2019 водитель, управляя автомобилем, предположительно марки «Лексус» светлого цвета, на перекрёстке улиц Суворова и Волгоградской в Бресте...
 
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