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Ищем водителя автомобиля, предположительно марки «Лексус» - он наехал на пешехода
19.11.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Около 12:00 часов 16.10.2019 водитель, управляя автомобилем, предположительно марки «Лексус» светлого цвета, на перекрёстке улиц Суворова и Волгоградской в Бресте совершил наезд на пешехода, 2007 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.
В связи с проводимой проверкой по факту ДТП и в целях оказания помощи органам дознания Госавтоинспекция просит граждан, которые являлись очевидцами или свидетелями данного происшествия, позвонить по телефонам: (162) 23-62-62, 102.
Заранее благодарим за содействие и активную гражданскую позицию.
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Около 12:00 часов 16.10.2019 водитель, управляя автомобилем, предположительно марки «Лексус» светлого цвета, на перекрёстке улиц Суворова и Волгоградской в Бресте...
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