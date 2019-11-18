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В Бресте состоится моноспектакль «Сердце на снегу», посвящённый Муслиму Магомаеву

19.11.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В филармонии г.Бреста 5 декабря с.г. при организационном содействии Российского центра науки и культуры состоится концертная программа «Сердце на снегу» — это спектакль‑рассказ, посвящённый легендарному певцу Муслиму Магомаеву. В главной роли — Альберт Жалилов (г.Москва) — финалист телепроекта «Живой звук», участник телепроектов «Главная сцена» и «Танцы со звездами».

В Бресте состоится моноспектакль «Сердце на снегу», посвящённый Муслиму Магомаеву

Моноспектакль, в котором один артист играет драматическую роль, и при этом демонстрирует профессиональную оперную школу, дает возможность воплотить образ великого певца максимально полно и точно. История, доверительно рассказанная со сцены, с первых мгновений увлекает картинами из жизни не только Магомаева‑певца, но и Магомаева‑человека, который искренне делится с аудиторией детскими воспоминаниями, юношескими переживаниями первой любви, мечтами и планами на будущее, подкупая своим остроумным юмором и природным жизнелюбием.

Музыкальным обрамлением театрального действия станут известные и всеми любимые песни и арии: «Мелодия», «История любви», «Элегия», «Белла чао», «Бухенвальдский набат», «В этот день», «Лучший город земли», Куплеты Мефистофеля, Каватина Фигаро и многие другие.

 
Теги: Брест
 
 
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  В филармонии г.Бреста 5 декабря с.г. при организационном содействии Российского центра науки и культуры состоится концертная программа «Сердце на снегу» — это...
 
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