В Бресте состоится моноспектакль «Сердце на снегу», посвящённый Муслиму Магомаеву

Источник материала: Виртуальный Брест

В филармонии г.Бреста 5 декабря с.г. при организационном содействии Российского центра науки и культуры состоится концертная программа «Сердце на снегу» — это спектакль‑рассказ, посвящённый легендарному певцу Муслиму Магомаеву. В главной роли — Альберт Жалилов (г.Москва) — финалист телепроекта «Живой звук», участник телепроектов «Главная сцена» и «Танцы со звездами».





Моноспектакль, в котором один артист играет драматическую роль, и при этом демонстрирует профессиональную оперную школу, дает возможность воплотить образ великого певца максимально полно и точно. История, доверительно рассказанная со сцены, с первых мгновений увлекает картинами из жизни не только Магомаева‑певца, но и Магомаева‑человека, который искренне делится с аудиторией детскими воспоминаниями, юношескими переживаниями первой любви, мечтами и планами на будущее, подкупая своим остроумным юмором и природным жизнелюбием.

Музыкальным обрамлением театрального действия станут известные и всеми любимые песни и арии: «Мелодия», «История любви», «Элегия», «Белла чао», «Бухенвальдский набат», «В этот день», «Лучший город земли», Куплеты Мефистофеля, Каватина Фигаро и многие другие.