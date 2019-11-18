Могилевский облизбирком установил результаты голосования в регионе

Источник материала: Маяк Преднепровья

На итоговом заседании областной избирательной комиссии были установлены результаты голосования избирателей Приднепровского края по избранию депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.



Явка выборщиков в регионе была наиболее высокой среди областей Беларуси, а также ее столицы и составила 82,52% (досрочно проголосовало 39,11 процента ее избирателей).



Согласно соответствующей нормы Избирательного кодекса Республики Беларусь избранными по наибольшему числу голосов выборщиков признаны Ирина Рынейская (Бобруйский-Ленинский округ №78), Вера Широкая (Бобруйский-Первомайский округ №79), Владимир Гацко (Бобруйский сельский округ №80), Сергей Сыранков (Быховский округ №81), Елена Колеснева (Горецкий округ №82), Владимир Азаренко (Кричевский округ №83), Игорь Марзалюк (Могилевский-Ленинский округ №84), Людмила Здорикова (Могилевский-Центральный округ №85), Ольга Петрашова (Могилевский-Октябрьский округ №86), Александр Масейков(Могилевский-Промышленный округ №87), Наталья Тарасенко (Могилевский сельский округ №88), Светлана Шутова (Осиповичский округ №89), Андрей Ганчук (Шкловский округ №90).