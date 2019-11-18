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Могилевский облизбирком установил результаты голосования в регионе

19.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Могилевский облизбирком установил результаты голосования в регионеНа итоговом заседании областной избирательной комиссии были установлены результаты голосования избирателей Приднепровского края по избранию депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
 
Явка выборщиков в регионе была наиболее высокой среди областей Беларуси, а также ее столицы и составила 82,52% (досрочно проголосовало 39,11 процента ее избирателей).
 
Согласно соответствующей нормы Избирательного кодекса Республики Беларусь избранными по наибольшему числу голосов выборщиков признаны Ирина Рынейская (Бобруйский-Ленинский округ №78), Вера Широкая (Бобруйский-Первомайский округ №79),  Владимир Гацко (Бобруйский сельский округ №80), Сергей Сыранков (Быховский округ №81), Елена Колеснева (Горецкий округ №82),  Владимир Азаренко (Кричевский округ №83), Игорь Марзалюк (Могилевский-Ленинский округ №84), Людмила Здорикова (Могилевский-Центральный округ №85), Ольга Петрашова (Могилевский-Октябрьский округ №86), Александр Масейков(Могилевский-Промышленный округ №87), Наталья Тарасенко (Могилевский сельский округ №88), Светлана Шутова (Осиповичский округ №89), Андрей Ганчук (Шкловский округ №90).

mogilevnews.by

 
 
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На итоговом заседании областной избирательной комиссии были установлены результаты голосования избирателей Приднепровского края по избранию депутатов Палаты...
 
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