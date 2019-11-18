Машину с украденными в Быховском районе коровами задержали на Гомельщине

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Рогачевском районе задержали машину с украденными в Быховском районе коровами. Как сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома, животных похитили ночью 16 ноября.



— Двое жителей Рогачевского района 1990 и 1983 годов рождения с 46-летним жителем Жлобина выехали на ферму в деревню Искань Быховского района. Там из коровника вывели двух молодых телок общим весом 900 килограммов и погрузили их в специально оборудованный для этих целей микроавтобус «Фольксваген LT», — отметили в УВД Гомельского облисполкома.



Машину в 2.30 остановила рейдовая группа милиции в деревне Звонец Рогачевского района. Коров вернули хозяйству. Возбуждено уголовное дело.