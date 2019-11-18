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Машину с украденными в Быховском районе коровами задержали на Гомельщине

19.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Машину с украденными в Быховском районе коровами задержали на ГомельщинеВ Рогачевском районе задержали машину с украденными в Быховском районе коровами. Как сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома,  животных похитили ночью 16 ноября.
 
— Двое жителей Рогачевского района 1990 и 1983 годов рождения с 46-летним жителем Жлобина выехали на ферму в деревню Искань Быховского района. Там из коровника вывели двух молодых телок общим весом 900 килограммов и погрузили их в специально оборудованный для этих целей микроавтобус «Фольксваген LT», — отметили в УВД Гомельского облисполкома.
 
Машину в 2.30 остановила рейдовая группа милиции в деревне Звонец Рогачевского района. Коров вернули хозяйству. Возбуждено уголовное дело.

mogilevnews.by

 
 
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В Рогачевском районе задержали машину с украденными в Быховском районе коровами. Как сообщили в отделении информации и общественных связей УВД
 
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