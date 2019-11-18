«Нужно поднимать тарифы». Водители «Яндекс.Такси» в Могилеве протестуют из-за условий работы

Источник материала: Tut.by

В Могилеве таксисты, работающие с российским агрегатором «Яндекс.Такси», объявили забастовку, сообщает Радыё Свабода. Они заявляют, что в течение ближайших трех дней на работу не выйдут. Так они пытаются заставить сервис увеличить тарифы. Напомним, недовольны условиями труда и минские таксисты «Яндекс» — Минске протестовали из-за условий работы">они также устроили протест.



Фото: Глеб Малофеев

17 ноября на парковке ТЦ «Е-Сити» в Могилеве более 60 таксистов собрались заявить о начале акции протеста.



Таксисты протестуют против тарифов сервиса. Фото: Радыё Свабода

По словам протестующих, в Могилеве оплата труда таксистов — одна из самых низких в Беларуси. Первые три километра поездки обходятся пассажиру в 2 рубля, за каждый следующий километр он платит 35 копеек. В других областных центрах километр стоит 55−60 копеек.

Могилевские таксисты настаивают: чтобы заработать за месяц более 500 рублей, им нужно за сутки выполнить 40 заказов. Тогда сервис гарантирует выплату суточного бонуса в 160 рублей «грязными». Водители говорят, что за 8 часов выполнить такую ​​норму нереально, поэтому многие работают по 12−16 часов — тогда за месяц выходит 600 рублей. 15−20 процентов из заработанного «Яндекс» забирает себе.

«Если едут в такси четыре человека, то им поездка выходит дешевле, чем в общественном транспорте, — объясняют арифметику тарифа протестующие. — Один билет в нем — 55 копеек. За те же 2 километра пассажиры заплатили бы автобусному парку 2,20 рубля».

Что предлагают таксисты нанимателю

Протестующие предлагают увеличить тарифы в 1,5 раза. Они считают, что за первые 4 километра пассажир должен платить 3 рубля. Затем по 60 копеек за каждый последующий километр.



Приложение оператора «Яндекс». Протестующие говорят, что фиолетовым цветом отмечен повышенный спрос на такси. Фото: Радыё Свабода

Свою позицию донести агрегатору таксисты не могут, потому что не имеют с ним связи напрямую.

«Мы можем только написать в службу поддержки, — говорят они, — но оттуда отвечают шаблонно: „Мы следим за ситуацией“ и „Партнерство должно быть честным“».

Агрегатор «Яндекс» появился в Могилеве 28 мая 2018 года. По словам водителей, присоединиться к сервису несложно: достаточно на определенный номер в вайбере прислать права и техпаспорт на машину. После этого придет ссылка на код мобильного приложения. Скачав его, можно таксовать.

Протестующие говорят, что регулярно под брендом «Яндекс.Такси» в городе работает около 300 человек. Всего их в городе зарегистрировано около тысячи. Немало водителей выезжают на линию после основной работы, чтобы подзаработать.

Некоторые из протестующих полагают, что «пока бастовать не выйдет 90 процентов таксистов, сервис не почувствует проблемы».



Парковка торгового центра заставлена ​​машинами «Яндекс.Такси». Некоторые из бортов без бренда сервиса, это разрешается. Фото: Радыё Свабода

Что говорит «Яндекс»

Руководитель пресс-службы российской компании Ольга Демьянюк ответила «Свабоде», что «Яндекс.Такси» в стране работает в обычном режиме.

— Количество поездок активно растет, увеличивается количество водителей на линии. Таксопарки-партнеры также работают как обычно. Мы постоянно на связи с ними и всегда в рабочем порядке обсуждаем вопросы, связанные с работой сервиса.