«За что платить будем?». Мнение, почему не все выстрелы в защиту экологии попадают в цель

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в последнее время активно заговорили о том, что нам необходимо сокращать объемы захоронения отходов и расширять их переработку. Определенные положительные подвижки в этом вопросе в Беларуси есть. Но не все выстрелы, сделанные в защиту белорусской экологии, попадают в цель. А иногда мы и вовсе стреляем холостыми. Мнением о том, почему не все, что делается, дает результат, поделилась журналист FINANCE.TUT.BY.

«Стоило бы прописать, какие конкретно пакеты должны появиться в продаже»



Александра Квиткевич, TUT.BY

Особенно остро вопрос с мусором стоит в Минске, где образуется около 25% от всех отходов по стране. Два полигона возле столицы — «Прудище» и «Северный» уже закрыты, остался только один — «Тростенецкий», поэтому все минские отходы свозятся именно туда. Но через несколько лет и он будет заполнен под завязку, его законсервируют и перестанут использовать.

Чтобы продлить срок службы полигонов, Минприроды запретило захоранивать вторичные материальные ресурсы — пластик, стекло, текстиль, изношенные шины. Это позволило увеличить объемы их переработки. К примеру, стекла мы утилизируем 60−70%. С пластиком ситуация обстоит хуже, но тоже неплохая — его на вторичную переработку поступает около 30%. Уже совсем скоро у нас должна заработать депозитно-залоговая система обращения тары, постепенно развивается раздельный сбор мусора и прочее. Однако не все, что делается, дает положительный результат.

К примеру, власти обязали продовольственные и непродовольственные магазины и даже автозаправки продавать бумажные пакеты, а ассортимент полиэтиленовых сократить. Отличная идея! В крупных универмагах, гипермаркетах и супермаркетах должно быть по 2−3 вида пакетов. Все, чтобы сократить использование пластика.

Торговле дали два месяца на закупку пакетов из бумаги, и уже 19 ноября они должны были появиться везде. Однако даже 17 ноября во многих магазинах их не было. Оказалось, вышла неувязочка.



Фото: Pixabay.com

В постановлении МАРТ, которое и предусматривало наличие этих самых пакетов, конкретно не прописали, какие именно должны появиться в продаже. Подразумевалось, что это будут те, что заменят полиэтиленовые с ручками, чтоб переносить покупки. Но на бумагу это не записали. Поэтому документ каждый трактовал как хотел. Одни торговые сети добросовестно выполнили требование и привезли то, что и планировалось. Другие заказали бумажные пакеты для хлеба и выпечки, что тоже хорошо. А третьи просто перевесили подарочные поближе к кассам — они ведь тоже из бумаги. Правда, к спасению экологии не имеют никакого отношения. Но предъявить претензии никто не может, потому что формально требование соблюдено, хоть и выхлопа ноль.

Наверное, стоило бы прописать, какие конкретно пакеты должны появиться в продаже вплоть до размеров, чтоб не вышло как когда-то с полиэтиленовыми (когда магазины обязали предоставлять бесплатную упаковку, многие выкладывали маленькие хлипкие пакетики, а за нормальные все равно нужно было платить). Да и раз уж их будут продавать, по цене не мешало бы уравнять с пластиковыми. Ведь выбор большинства наших небогатых покупателей очевиден, если пластиковый будет стоить 11 копеек, а бумажный 39. Разумно, на мой взгляд, было бы сделать среднюю цену — 25 копеек.

«Производители заложат возросшие затраты в себестоимость товаров, и будем платить мы»

Еще одна на первый взгляд действенная мера, которую хотят предпринять чиновники — увеличить плату за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды для производителей и поставщиков оной в 2 раза — со 180 рублей за тонну пластика до 360. Сделать это собираются для того, чтобы простимулировать бизнес, который использует неэкологичную тару для упаковки своей продукции, организовать ее сбор. Проще говоря, чтобы предприятиям стало дорого откупаться от Оператора вторичных материальных ресурсов — учреждения, которое занимается в Беларуси сбором, сортировкой и прочими операциями с ВМР, и они сами этим занялись. И таким образом страна увеличит объемы переработки пластика. По крайней мере говорят, что для этого.

В подтверждение того, что это будет работать, чиновники приводят в пример пивоваренные заводы и прочие, кто раскладывает продукты и разливает напитки в стекло. Мол, для них сбор стоит 270 рублей за тонну, — это больше, чем сейчас за пластик, поэтому они собирают бутылки, а пластиковой упаковкой никто заниматься не хочет, потому что плата низкая.

Логично, однако есть «но». Сбор стеклянной тары производителям действительно обходится гораздо дороже, и не только потому, что налог выше. Одна пивная бутылка объемом 0,5 литра весит примерно 400 граммов. Значит на тонну их выходит всего 2,5 тысячи штук. Если разделить 270 рублей на это количество, получится 10 с лишним копеек. То есть к себестоимости одной и так более дорогой бутылки прибавляется еще 10 лишних копеек. На одну тонну пластиковых приходится 25 тысяч бутылок — это в 10 раз больше. И даже если сбор поднимут до 360 рублей за тонну, то на одну бутылку будет приходиться всего 1,4 копейки затрат на сбор. Сейчас — 0,7 копейки. Примерно такая же ситуация и с пакетами. Полиэтиленовый с ручками весит в 10 раз меньше бумажного. Производители говорили, что утилизационный сбор за один бумажный в 8 раз больше, чем за полиэтиленовый.





Лично у меня вызывает сомнение то, что эти дополнительные 0,7 копейки замотивируют производителей купить контейнеры для сбора пластика, машины для его вывоза, сортировочные линии, прессы и прочее, платить за топливо, электричество для работы этого всего. Плюс придется нанять дополнительных людей, которые станут всем этим заниматься, оплачивать их труд и т.д. Чтобы им стало выгоднее перерабатывать или хотя бы собирать, налог нужно поднять не в два раза, а, да простят меня производители и поставщики, в десять. Собственно это, скорее всего, (судя по последним годам) и планируется делать, но не сразу, а как у нас любят, «по копейке».

Производители в свою очередь заложат возросшие затраты в себестоимость товаров, не будут же они платить из своего кармана, в самом деле. И купив молоко в пластиковой бутылке в магазине, за ее сбор заплатим мы с вами, пусть и копейки. Никто и не скрывает, что эти расходы лягут на плечи потребителей, это даже прописано в обосновании к постановлению. «При этом потребители имеют возможность выбрать аналогичные товары из бумаги и стекла, в отношении которых плата не изменяется», пишут авторы документа.

Я готова платить больше, если каждую купленную мной пластиковую бутылку, стаканчик, контейнер действительно переработают. Пока же статистика говорит, что при очень грубых подсчетах вторично используется только каждая третья пластиковая упаковка. И речи не идет, что при увеличении платы за сбор в два раза на столько же увеличится процент переработки. Есть только туманные прогнозы в контексте национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2030 года, что мы когда-нибудь будем перерабатывать не меньше 40% коммунальных отходов и расчеты на 15 лет вперед в стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами до 2035.

И у бизнеса, и у потребителей, раз уж все это в конечном итоге будут финансировать именно они, возникают закономерные вопросы по поводу экономической обоснованности повышения стоимости сбора. Почему мы именно сейчас и именно на столько хотим повысить плату за сбор? На что конкретно пойдут средства?

Еще есть один не очень понятный момент с платой за сбор экологически безопасной упаковки. По логике, если плата за вредный для природы пластик повышается, за то же стекло должна снижаться, чтобы второй вариант стал хоть немного привлекательнее по цене для потребителей. Да и для производителей тоже. Но плата просто не изменится. То есть пока у нас будет выбор либо платить чуть больше за пластик, либо по-прежнему много за стекло.



Фото: pixabay.com

И о каком таком выборе аналогичных товаров в бумажной или стеклянной упаковке у покупателя идет речь? В пластиковые бутылки, стаканчики и коробочки упакована чуть ли ни вся молочка. На крайний случай в пакеты или Тетра Пак, с переработкой которого тоже есть большие вопросы. В стекло разливают молоко и прочее единичные заводы. Творожные десерты, йогурты в бумажных стаканчиках тоже встречаются редко. Соки, квас, минеральная вода многих марок просто не бывают в стекле.

Чаще всего перечисленное можно найти только в больших магазинах и далеко не во всех. Так, может, есть смысл сначала хотя бы частично перейти на экологичную упаковку, снизить или отменить налог за ее утилизацию, чтобы производителям было выгодно ее использовать. Чтоб у людей действительно был выбор, за что отдавать деньги. А потом повышать плату и вводить прочие налоги за пластик?

Многие белорусы уже осмысленно относятся к проблемам экологии и готовы платить за то, чтобы оставить детям, внукам и правнукам пригодную для жизни планету. Загвоздка в том, что пока не ясно, за что платим. Поэтому есть легкое ощущение, что это просто очередной повод пошарить по нашим карманам, не завалялось ли там чего.

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