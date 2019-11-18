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Что будет, если натянуть большую сетку во время града: эффектное видео

19.11.2019 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в австралийском штате Квинсленд прошел мощный град. На одной из ферм, оказавшейся под ударом непогоды, куски льда буквально заполонили специальные сетки, защищающие посевы тропических фруктов. Хозяин фермы снял короткое видео, которое наглядно демонстрирует, насколько сильным был град. Посмотрите: это выглядит очень эффектно!

 
 
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Мощный град прошел в австралийском Квинсленде в воскресенье.
 
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