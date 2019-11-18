Что будет, если натянуть большую сетку во время града: эффектное видео

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в австралийском штате Квинсленд прошел мощный град. На одной из ферм, оказавшейся под ударом непогоды, куски льда буквально заполонили специальные сетки, защищающие посевы тропических фруктов. Хозяин фермы снял короткое видео, которое наглядно демонстрирует, насколько сильным был град. Посмотрите: это выглядит очень эффектно!