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В Бобруйске Fiat тяжело травмировал мужчину, который переходил дорогу вне перехода
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 34-летний пешеход без фликера попал под колеса Fiat Ducato,
Предварительно установлено, что утром 18 ноября 25-летний водитель Fiat ехал по улице Оранжерейной и в районе дома № 39 сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Световозвращающими элементами пострадавший обозначен не был.
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Световозвращающими элементами пострадавший обозначен не был.
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