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В Бобруйске Fiat тяжело травмировал мужчину, который переходил дорогу вне перехода

19.11.2019 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 34-летний пешеход без фликера попал под колеса Fiat Ducato, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Предварительно установлено, что утром 18 ноября 25-летний водитель Fiat ехал по улице Оранжерейной и в районе дома № 39 сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.


В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Световозвращающими элементами пострадавший обозначен не был.

 
 
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Световозвращающими элементами пострадавший обозначен не был.
 
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