В Бобруйске Fiat тяжело травмировал мужчину, который переходил дорогу вне перехода

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 34-летний пешеход без фликера попал под колеса Fiat Ducato, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Предварительно установлено, что утром 18 ноября 25-летний водитель Fiat ехал по улице Оранжерейной и в районе дома № 39 сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.





В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Световозвращающими элементами пострадавший обозначен не был.