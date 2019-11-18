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Найди на видео себя. Что брестские школьники говорили о «зайчиках» и мове в 1994-м

19.11.2019 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 1994 году авторы программы «Эканамiчнае навучанне» провели видеоопрос о национальной валюте в 4 «Б» классе школы № 11 Бреста. На днях архивная запись появилась в Сети.

Видео: Maniac Miner

Одни дети тогда хотели «российские деньги», другие — белорусские, третьи — и рубли, и доллары, и фунты.

— Я хочу, чтобы у нас были белорусские деньги, чтобы наша страна отличалась от других стран. Чтобы у нас был другой язык, — рассказала девочка.

— Свой? — уточнила журналист.

— Да, белорусский, — ответила школьница.

Опрос в школе провели для передачи, посвященной экономическому образованию.

Репортаж предварял дискуссию в студии по поводу углубления экономических знаний.

— Когда дети говорят на такие серьезные темы — а если у вас сейчас работает радио, то вы слышите, что Станислав Богданкевич (председатель правления Нацбанка в 1991—1995 годах) как раз говорит о том же — это трогает и смешит. Но давайте будем искренними. А наши, взрослые, рассуждения, наши взрослые выводы, наверное, тоже у специалистов вызывают ощущения детского лепета. Ведь совсем недавно наша экономика была для нас понятием абстрактным, — сообщила в подводке ведущая.

 
Теги: Брест
 
 
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