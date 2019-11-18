В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 ноября примерно в полседьмого утра в Бобруйске произошёл наезд на мужчину.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний местный житель за рулём Fiat Ducato двигался по улице Оранжерейной.



Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В какой-то момент микроавтобус сбил 34-летнего бобруйчанина, который пересекал дорогу в неустановленном месте. Пешеход получил травмы, он госпитализирован в реанимационное отделение.



Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

По факту аварии ведётся проверка. Пострадавший не был обозначен фликером.

На прошлой неделе в Смолевичском районе Audi сбила мужчину.