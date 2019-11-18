ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода

19.11.2019 14:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 ноября примерно в полседьмого утра в Бобруйске произошёл наезд на мужчину. 

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний местный житель за рулём Fiat Ducato двигался по улице Оранжерейной. 

В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

В какой-то момент микроавтобус сбил 34-летнего бобруйчанина, который пересекал дорогу в неустановленном месте. Пешеход получил травмы, он госпитализирован в реанимационное отделение. 

В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома 

По факту аварии ведётся проверка. Пострадавший не был обозначен фликером. 

На прошлой неделе в Смолевичском районе Audi сбила мужчину. 

Пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 18 ноября примерно в полседьмого утра в Бобруйске произошёл наезд на мужчину.  Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний местный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Черная пятница: LG предлагает топовые модели телевизоров по суперценам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика