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В Бобруйске микроавтобус сбил мужчину, который переходил дорогу вне перехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 ноября примерно в полседьмого утра в Бобруйске произошёл наезд на мужчину.
Как
В какой-то момент микроавтобус сбил 34-летнего бобруйчанина, который пересекал дорогу в неустановленном месте. Пешеход получил травмы, он госпитализирован в реанимационное отделение.
По факту аварии ведётся проверка. Пострадавший не был обозначен фликером.
На прошлой неделе в Смолевичском районе Audi сбила мужчину.
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Новости Беларуси. 18 ноября примерно в полседьмого утра в Бобруйске произошёл наезд на мужчину. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летний местный...
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