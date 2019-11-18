ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

19.11.2019 14:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой разговор о большом спорте. Александр Лукашенко принимает 19 ноября участие в Олимпийском собрании НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Встреча проходит с участием спортивных функционеров, атлетов, попечителей советов федераций. Один из важнейших вопросов для обсуждения – подведение итогов выступления национальных команд в нынешнем году и подготовка к летним Играм 2020.

Глава государства отметил, что спортивные победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну. Именно поэтому самые важные вопросы этой сферы рассматриваются на таком высоком уровне. Президент также поручил каждого олимпийца взять на особый контроль и обеспечить максимально возможную подготовку к главным стартам четырехлетия. Недопустимо лететь в Японию туристом.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
До главных стартов четырехлетия осталось чуть более полугода. Олимпийские игры – соревнования другого формата с иным набором спортивных дисциплин и запредельным уровнем конкуренции. Сегодня наше главное внимание – летним олимпийским видам спорта. Тем более, что практически все чемпионаты мира 2019 года завершены и выводы по результатам можно делать вполне конкретные.

Что мы имеем в копилке наград? В этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей, в том числе две золотые: большинство в гребле на байдарках и каноэ.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Более-менее стабильно на протяжении последних лет выступают представители современного пятиборья. Но это только два комплекта медалей на Олимпиаде. А остальные? Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Здесь чего не хватает? Денег, базы, велотрека нет? В художественной гимнастике ситуация ухудшилась. Боксерам негде ринг развернуть и тренироваться? Чего не хватает? Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика. Нет ядра или копья? Чего нет? Скажите!

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая. У тяжелоатлетов одно серебро, у борцов одна бронза. И это те виды, победы в которых еще относительно недавно были визитной карточкой белорусского спорта.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Отдельная тема – игровые командные виды спорта, которые искренне любят и поддерживают наши болельщики. Для вас в стране созданы прекрасные условия, тратятся немалые средства. А отдачи нет, нет результата. Одни обещания. Уважаемые друзья, говорю вам как Президент страны, если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится.

Вы подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, массажистами, врачами и прочими чиновниками. Стоит ли вам туда ехать вообще? Если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь.

Александр Лукашенко: Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится

Кроме того, во время заседания были решены организационные вопросы. Обновлен состав Национального олимпийского комитета. В частности, принято решение вывести из состава НОК людей, утративших свой статус и связь с комитетом. Так, первым вице-президентом Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко, вице-президентом стал Дмитрий Довгаленок. Кроме того, Президент НОК вручил почетные знаки двум выдающимся спортсменкам – Екатерине Карстен и Александре Герасимене. Обе удостоены наград за высокие спортивные достижения и большие заслуги в продвижении идеалов и олимпийских принципов, популяризации спорта и здорового образа жизни.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Большой разговор о большом спорте. Александр Лукашенко принимает 19 ноября участие в Олимпийском собрании НОК Беларуси, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске Fiat тяжело травмировал мужчину, который переходил дорогу вне перехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика