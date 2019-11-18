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Пинигин рассказал, почему не окупается Купаловский театр
Источник материала: СТВ
Режиссёр высказал мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Потому что у государства есть социальные обязательства. Оборона, образование, медицина, культура – я не всё называю. И у государства есть социальные обязательства, в том числе, по отношению к культуре. И это нормально, это везде. Просто разные формы есть этого финансирования. Где-то государство говорит бизнесу: вкладывайте в культуру, а не только в спорт. И начинается. То есть это расставление приоритетов. Поэтому это везде так. Окупаются мюзиклы бродвейские по той простой причине, что это шоу, куда вкладываются огромные деньги, в том числе, и технологии. И эти мюзиклы идут десятилетиями. Если это Лондон, то там представляете, какой туристический город? Там просто потоком. Это бизнес.
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Режиссёр высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В Купаловском – аншлаги, и билеты порой не достать. Но вы до сих пор себя не окупаете. Это...
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