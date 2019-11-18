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Пинигин рассказал, почему не окупается Купаловский театр

19.11.2019 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Режиссёр высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В Купаловском – аншлаги, и билеты порой не достать. Но вы до сих пор себя не окупаете. Это не первостепенная задача – я понимаю. Но, тем не менее…

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Что мы не делаем? Не окупаемся?

Вадим Щеглов:
Да, не окупаетесь.

Пинигин рассказал, почему не окупается Купаловский театр

Николай Пинигин:
Это невозможно. Миллион долларов – бюджет Шекспировского Королевского театра. Миллион фунтов. И это было много лет назад. Сейчас гораздо больше.

Если вы ставите задачу, если государство ставит задачу, чтобы национальный театр был такой-то и такой-то, то в это надо вкладывать большие деньги. Театр нигде не окупается. Вы готовы платить за образование в школе? Школа должна быть платной? Нет.

Потому что у государства есть социальные обязательства. Оборона, образование, медицина, культура – я не всё называю. И у государства есть социальные обязательства, в том числе, по отношению к культуре. И это нормально, это везде. Просто разные формы есть этого финансирования. Где-то государство говорит бизнесу: вкладывайте в культуру, а не только в спорт. И начинается. То есть это расставление приоритетов. Поэтому это везде так. Окупаются мюзиклы бродвейские по той простой причине, что это шоу, куда вкладываются огромные деньги, в том числе, и технологии. И эти мюзиклы идут десятилетиями. Если это Лондон, то там представляете, какой туристический город? Там просто потоком. Это бизнес.

Люди в материале: Николай Пинигин
 
 
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Режиссёр высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В Купаловском – аншлаги, и билеты порой не достать. Но вы до сих пор себя не окупаете. Это...
 
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