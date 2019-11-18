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Пинигин о ТВ: «Съехало в ту нишу, которой должно заниматься»
Источник материала: СТВ
Режиссёр высказал мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Это тяжело пересказать, это было сложно. А в театре тогда была относительная свобода. Потому что там ставились и такие спектакли… Театр не так душили, как телевидение. Потому что телевидение – это понятно, что это. А театр – такая вольница.
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Режиссёр высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как Вам сегодняшнее телевидение?
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