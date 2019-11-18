Пинигин о ТВ: «Съехало в ту нишу, которой должно заниматься»

Источник материала: СТВ

Режиссёр высказал мнение в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как Вам сегодняшнее телевидение?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:

Сегодня оно съехало в ту нишу, которой оно должно заниматься. Развлечения и информация, в основном. Потому что тогда были научно-популярные редакции, очень интересные передачи научные делали. Сейчас приобрели свои форматы.

Вадим Щеглов:

Сейчас рейтинги появились, форматы, продюсеры. Время другое.





Николай Пинигин:

Да. Тогда же это всё другое абсолютно было. Оно было абсолютно идеологизировано.

Пустили видеоинженеры – тогда только появилось – вот такие звёздочки. Звёздочки идут такой бегущей строкой, просто звёздочки шли. «Остановить!» «Почему?» «Потому что это звёзды с американского флага!», – говорил, например, какой-нибудь цензор. А они: «Ребята, это кремлёвские, например, звёздочки». «Нет, сволочи!»

Это тяжело пересказать, это было сложно. А в театре тогда была относительная свобода. Потому что там ставились и такие спектакли… Театр не так душили, как телевидение. Потому что телевидение – это понятно, что это. А театр – такая вольница.