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В Барановичах девочка оступилась на лестнице и упала с высоты 1,5 метра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 ноября в Барановичах при падении с лестницы пострадала двухлетняя девочка.
Как
Выяснилось, что утром внучка гостила у бабушки и дедушки. В какой-то момент ребёнок захотел подняться на второй этаж частного дома. На лестнице девочка потеряла равновесие и упала в проём между ступенями и перилами с высоты 145 см. Пострадавшая ударилась головой о ступеньки.
Проводится проверка.
Летом 2019 года в Мозыре девочка выпала из окна первого этажа.
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Новости Беларуси. 17 ноября в Барановичах при падении с лестницы пострадала двухлетняя девочка. Как сообщает Следственный комитет, в 10:53 из медучреждения...
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