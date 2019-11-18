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Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?

19.11.2019 13:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О бабушках ходит множество легенд. Говорят, они всегда защищают своих внуков от их суровых родителей. Говорят, что если прийти к бабушке голодным и без денег, то уйдёшь сытым и с наличностью. 

И, конечно, считается, что женщины, превращаясь в бабушек, автоматически получают навык «вязание». Каждая бабушка развивает этот навык до определённого уровня. Мы решили узнать, как далеко способны зайти пожилые (и не только) женщины в своём увлечении, если их не остановить. 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?
Фото: twitter.com/flammaros 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?
Фото: twitter.com/yana_medv 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?
Фото: twitter.com/Dx2A2r0ewg7ZxD3 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?
Фото: instagram.com/irinabrusova450 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?
Фото: instagram.com/kirill_morozoff 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?
Фото: instagram.com/nbannikova53 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?
Фото: instagram.com/shate.ru 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?
Фото: instagram.com/s_nastyusha 

Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?
Фото: instagram.com/olenkaju 

Кстати, недавно мы рассказывали о бабушке, которая 25 лет делала обивку для кресла.

Теперь на нём никому нельзя сидеть – здесь подробности

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О бабушках ходит множество легенд. Говорят, они всегда защищают своих внуков от их суровых родителей. Говорят, что если прийти к бабушке голодным и без денег, то...
 
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