Обои, чехол для машины и геймпад. Что могут связать бабушки?

Источник материала: СТВ

О бабушках ходит множество легенд. Говорят, они всегда защищают своих внуков от их суровых родителей. Говорят, что если прийти к бабушке голодным и без денег, то уйдёшь сытым и с наличностью.

И, конечно, считается, что женщины, превращаясь в бабушек, автоматически получают навык «вязание». Каждая бабушка развивает этот навык до определённого уровня. Мы решили узнать, как далеко способны зайти пожилые (и не только) женщины в своём увлечении, если их не остановить.



Фото: twitter.com/flammaros



Фото: twitter.com/yana_medv



Фото: twitter.com/Dx2A2r0ewg7ZxD3



Фото: instagram.com/irinabrusova450



Фото: instagram.com/kirill_morozoff



Фото: instagram.com/nbannikova53



Фото: instagram.com/shate.ru



Фото: instagram.com/s_nastyusha



Фото: instagram.com/olenkaju

Кстати, недавно мы рассказывали о бабушке, которая 25 лет делала обивку для кресла.