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«Приезжайте сюда — не знаю куда», или О том, как в д. Липск ночью горела летняя кухня

19.11.2019 12:49 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ночью 19 ноября в 00 часов 16 минут в РОЧС позвонила жительница района и сообщила о том, что горит летняя кухня по улице Поллеская. Женщина не уточнила в каком населенном пункте и бросила трубку. Получив сообщение, работниками РОЧС, был произведен выезд на улицу Поллескую в городе Ганцевичи. После того как было установлено, что по данному адресу никакого возгорания не происходит, пожарные автомобили были направлены в деревню Ганцевичи. В этот период времени диспетчер РОЧС пытался дозвонится заявителю, но в ответ получал лишь короткие гудки в телефоне. По истечении 15 минут и помощи работников Ганцевичского УЭС по номеру телефона было установлено, что владельцем является жительница д. Липск Мальковичского сельского Совета. После получения данной информации 4 экипажа пожарных автоцистерн были направлены в д. Липск для ликвидации пожара.

«Приезжайте сюда — не знаю куда», или О том, как в д. Липск ночью горела летняя кухня

По прибытии к месту вызова было установлено, что объектом пожара является летняя кухня, одноэтажная, кирпичная, размерами 3х4 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирована.

«Приезжайте сюда — не знаю куда», или О том, как в д. Липск ночью горела летняя кухня

Пожар ликвидировали в 1 час 14 минут. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытия на площади 6 м. кв, стены, имущество. Пострадавших нет.

«Приезжайте сюда — не знаю куда», или О том, как в д. Липск ночью горела летняя кухня
«Приезжайте сюда — не знаю куда», или О том, как в д. Липск ночью горела летняя кухня

Минимизировать ущерб можно было выполнением элементарными правильными действиями при вызове в службы спасения. Поэтому хотелось бы напомнить основные правила:

  1. При возникновении пожара необходимо звонить по телефону на номер 101 или 112;
  2. Назвать полный адрес места, где произошел пожар, в случае если вы не знаете точного адреса указать общественные здания, которые находятся рядом с местом пожара;
  3. Рассказать сложившуюся обстановку (есть ли люди внутри здания, есть ли угроза другим зданиям и т.д.);
  4. Назвать свое имя, фамилию и номер телефона для того чтобы с вами можно было связаться для уточнения информации.

Ганцевичский РОЧС


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Ночью 19 ноября в 00 часов 16 минут в РОЧС позвонила жительница района и сообщила о том, что горит летняя
 
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