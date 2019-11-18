Новые предложения для безвизовых туристов представит Гродненская область на выставке в Польше

Источник материала: Вороновская газета





Туристический потенциал Гродненской области, новые продукты и направления для безвизовых туристов регион представит 21 по 23 ноября на крупнейшей тематической выставке в Польше. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

«Делегация от Гродненской области — представители более чем десятка различных организаций, в том числе туристических фирм и компаний, санаториев. Намереваемся представить новые туристические продукты, направления, маршруты, ставшие актуальными с расширением безвизовой территории», — рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. С 10 ноября вступил в силу указ №300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». В соответствии с ним вся территория Гродненской области стала доступна для группового посещения при следовании по туристическому маршруту на срок до 15 суток.

«И мы видим, что это вызвало интерес со стороны туристов. Правом без визы посетить регион за минувшую неделю воспользовались свыше 3 тыс. иностранцев. Немало среди них и поляков. Важно, что более 60% гостей задерживаются в области на два дня и более. Необходимо предоставить туристам как можно больший выбор направлений, маршрутов, возможностей для отдыха и развлечений», — рассказали в управлении спорта и туризма.

Например, на выставке в Польше среди прочего будут презентованы новые туристические маршруты, связанные, например, с именем Адама Мицкевича. Презентуют потенциальным гостям и музей-усадьбу Залесье в Сморгонском районе, где жил известный композитор Михал Клеофас Огинский. Одним из интересных туристам из Польши мест могут стать и Старые Василишки в Щучинском районе, где родился музыкант Чеслав Немен. Также будут презентованы маршруты, связанные с именем Элизы Ожешко.

«В следующем году в регионе пройдет немало событийных мероприятий, которые могли бы быть интересны туристам. Представим и самые яркие из них», — отметили в управлении спорта и туризма. Обратят внимание и на возможности здравниц региона. После 10 ноября количество доступных для безвизовых туристов санаториев увеличилось. Здравницы привлекают иностранцев высоким качеством услуг и доступной ценой.

https://www.belta.by