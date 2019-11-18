К новому сезону на Августовском канале для туристов готовят 100 велосипедов и новый теплоход

Источник материала: Вороновская газета





К новому сезону на Августовском канале для туристов приобретают 100 велосипедов и новый теплоход. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Новые велосипеды уже прибыли в Беларусь. Среди них есть и детские, и дамские модели, и даже электровелосипеды. Уже в новом туристическом сезоне их можно будет взять напрокат для прогулки по велосипедным маршрутам в окрестностях Августовского канала.

Готовится покупка теплохода, который будет курсировать по Августовскому каналу, а возможно, и по Неману. Рассчитан он будет на 25-30 пассажиров. Презентуют судно к началу туристического сезона.

Также запланировано обновление туристско-информационного центра в Сопоцкине. Ремонтные работы здесь планируется завершить до конца года. Здесь также разместятся мастерская и прокат велосипедов. Еще два пункта проката и обслуживания появятся в районе канала.

«Все это — вторая часть проекта «Поддержка развития предпринимательства в туризме за счет развития инфраструктуры Гродненской области», реализуемого управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома и Гродненским райисполкомом совместно с Союзом сельских гмин Подляского воеводства по программе «Польская помощь». Ранее по проекту был создан и промаркирован 50-километровый трансграничный маршрут «АвгустВело» , связавший Гродно и белорусскую и польскую части Августовского канала», — рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома.

https://www.belta.by