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К новому сезону на Августовском канале для туристов готовят 100 велосипедов и новый теплоход
19.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
К новому сезону на Августовском канале для туристов приобретают 100 велосипедов и новый теплоход. Об этом корреспонденту
Новые велосипеды уже прибыли в Беларусь. Среди них есть и детские, и дамские модели, и даже электровелосипеды. Уже в новом туристическом сезоне их можно будет взять напрокат для прогулки по велосипедным маршрутам в окрестностях
Готовится покупка теплохода, который будет курсировать по Августовскому каналу, а возможно, и по Неману. Рассчитан он будет на 25-30 пассажиров. Презентуют судно к началу туристического сезона.
Также запланировано обновление туристско-информационного центра в Сопоцкине. Ремонтные работы здесь планируется завершить до конца года. Здесь также разместятся мастерская и прокат велосипедов. Еще два пункта проката и обслуживания появятся в районе канала.
«Все это — вторая часть проекта «Поддержка развития предпринимательства в туризме за счет развития инфраструктуры Гродненской области», реализуемого управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома и Гродненским райисполкомом совместно с Союзом сельских гмин Подляского воеводства по программе «Польская помощь». Ранее по проекту был создан и промаркирован 50-километровый трансграничный маршрут
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К новому сезону на Августовском канале для туристов приобретают 100 велосипедов и новый теплоход. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и...
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