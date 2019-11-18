Подведены итоги 6-го сезона Brands Fashion Show и названы даты следующего

Два дня Brands Fashion Show пролетели быстро, но, сколько всего в них было: атмосфера высокой моды, именитые дизайнеры, новые fashion-звезды, громкие премьеры и многое другое. Информационный партнер шоу – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Организаторы проекта, коммуникационное агентство EffectPromo и глянцевый журнал Беларуси Fashion Collection назначили дату следующего, седьмого сезона. Это будет 9 апреля 2020 года. На этот раз проект продлится не два, а три дня. А пока резюмируем, как прошел модный ноябрь 2019 года.

1 день

Kids Fashion Show

Модную программу открыл блок детской моды от Nagorny Models Junior – ведущего модельного агентства страны и школы для детей и тинейджеров. Junior Show «СИЯНИЕ» прошло в формате перфоманса из трех частей, представленных брендами Chou Chou, Marcelino Kids и Kuraje. На время показа подиум Falcon Club превратился в уютное космическое место где-то в далекой-далекой галактике – зеркальный шар, на котором концентрировались единичные мощные прожекторные лучи, имитировал небесное тело, а серебристая мишура на полу будто отражала звезды. В этой сказочной атмосфере маленькие модели продемонстрировали актуальную детскую одежду, начиная с популярных блестящих тканей и леопардовых принтов и заканчивая нежными образами модниц-принцесс.





FASHION START

Далее в рамках Brands Fashion Show состоялся финал конкурса «FASHION START-2», который второй раз подряд дарит возможность молодым дизайнерам громко заявить о себе, ведь главный приз – участие в следующем сезоне проекта. В прошлом сезоне темой конкурса был спорт, а победитель – Мария Езерская. Именно ее коллекция открывала шоу полуфиналистов этого года, задача которых на этот раз была другая: представить комплект одежды – мужской и женский образы – для путешествий. За главный приз поборолись Павловская Милена, Кашпей Александр, Житенева Алеся, Ильина Александра, Алышова Сабина, Тарасова Ангелина, Барановская Татьяна, Анкуда Юлия, Ачинович Юлия и Плетнев Игорь. Победителей определяло профессиональное жюри: шеф-редактор Fashion Collection Belarus Анастасия Карасева; топ-дизайнер Беларуси и постоянный участник Brands Fashion Show Юлия Латушкина, генеральный директор Lamoda в Беларуси Виктория Зеленко, представитель группы компаний Delonghi в Беларуси Татьяна Рябцева и Кристина Семенцова, директор по маркетингу в ювелирной сети «Царское Золото». Пока жюри совещалось и принимало решение о распределении призовых мест, подиум предоставили дизайнеру, который в прошлом году стал вторым на «FASHION START» – Николаю Щетько. Он показал зрителям свою расширенную спортивную коллекцию. Призовые места нынешнего сезона в итоге распределились следующим образом: 3 место заняла Ильина Александра, 2 место – Плетнев Игорь, а победителем «FASHION START-2», которому подарили возможность участия в следующем сезоне Brands Fashion Show, стала Алышова Сабина, дизайнер бренда Saba.

AtelietElle

Третий показ первого дня переместил гостей Brands Fashion Show на берег Сены близ Эйфелевой башни. Эту атмосферу создал на сцене дизайнерский шоу-рум AtelietElle, который спустя два года после открытия вырос до бренда одежды, сменил название на LI’TELLE и представил новый логотип в виде зайки с парижских каруселей 50-60-х годов. Ребрендинг был презентован в рамках показа на Brands Fashion Show. Французская тема для дизайнеров Елены и Анастасии Позняк – главный лейтмотив творчества. Названия AtelietElle и LI’TELLE сложены из французских слов, их лого отсылает к истории Парижа, и новая коллекция тоже была представлена с французским шиком: ретро-образы, музыка и визуальная аналогия «алмазной» конструкции у начала сцены с основанием Эйфелевой башни. Отдельного внимания заслуживают ткани, используемые при пошиве одежды. Это исключительно натуральные материалы – шелк, бархат и шерсть. Дизайнеры бренда особенно гордятся своими подкладками из натурального шелка – никого полиэстера!





AVTANDIL

Завершил первый день Brands Fashion Show показ грузинского дизайнера Автандила Цквитинидзе. Бренд AVTANDIL не в первый раз участвует в проекте. Но потенциал Brands Fashion Show известный грузинский дизайнер оценил еще с первого сезона, проходившего в марте 2017 года. С тех пор Автандил периодически возвращается со своими коллекциями в Беларусь. Так, на 6 сезон проекта новая коллекция AVTANDIL прилетела прямиком с подиума Недели моды в Тбилиси. Сложный крой, индивидуальность, эмоции – все это про одежду Цквитинидзе. Сам дизайнер отмечает, что его наряды для женщин, которые живут в «турбулентное» время: надо успевать воспитывать детей, ходить на совещания и в кафе. Поэтому ему нравится, когда женщины носят то, что подчеркивает в первую очередь их индивидуальность. В Минске одежда от бренда AVTANDIL эксклюзивно представлена в бутике Marcelino .





2 день

Kids Fashion Show

Второй день показов стартовал с шоу Teens Nagorny Models Junior. Стилист показа Юлия Захарченко вдохновлялась культурой стритстайла: на подиуме зрители увидели микс из восточных мотивов, рока и 70-х. Невероятной сложности прически и разноцветный аквагрим стали ярким завершением образов. Показ прошел при участии Black Star, Papa&Donya, Busel Brand, Bogdanova, Makavka, Prizma Brand, Demidovich Brand.

SAMOSCHENKO

Одним из наиболее долгожданных показов стало шоу Ольги Самощенко, дизайнера бренда SAMOSCHENKO . Одна из самых узнаваемых и востребованных дизайнеров Беларуси давно не радовала почитателей своего творчества показами. Долгожданную коллекцию она представила на Неделе моды в Казахстане, а теперь показала ее и у себя на родине – на подиуме Brands Fashion Show. Генеральный партнер показа – «Даниссимо».





Patrizia Pepe

Добавили перчинки вечеру итальянцы Patrizia Pepe. Бренд заслужил признание на арене мировой моды за свежий взгляд на привычные каноны. Новая коллекция сочетает в себе смелые цвета, неон, металлик, пайетки – все что делает женщин ярче. Над подиумными луками работала стилист Катя Герман. Поддержала драйвовое настроение показа диджей Даша Пушкина и ее зажигательный микс. В Минске бутик марки находится в ТЦ «Замок».





LATUSHKINA

Отличным завершением шестого сезона стало шоу Юлии Латушкиной . В последней коллекции «Illusion» дизайнер иронизирует над «пластмассовостью» современного мира и клонирует моделей. У зрителей создавалось впечатление, что по подиуму весь показ ходила одна и та же модель – всему виной одинаковые черные парики и макияж, скрывающий форму губ и носа – части лица, которые чаще всего тиражируются девушками по всему миру. Помимо одежды отдельного внимания заслуживает техническое оформление шоу – был использован видеомэппинг (3D-проекция).





Организаторы проекта: EffectPtomo, Ирина Николаева и Fashion Collection.

Партнеры проекта: «Царское Золото», DeLonghi, Braun, KenWood, «Даниссимо», гольф-клуб «Минск», Soundcafe, Nagorny Model Management, POSHSCHOOLBY, Falcon Club.

Информационный партнер проекта – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.