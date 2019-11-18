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На трассе возле деревни Маглыши микроавтобус сбил мужчину
19.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Возле деревни Маглыши Слуцкого района вечером 18 ноября микроавтобус «Ивеко» на пешеходном переходе сбил 45-летнего мужчину. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в больницу.
Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:
— Происшествие случилось около 18:50 на автодороге Р23 Минск-Микашевичи. Автомобилем управлял 58-летний водитель, который ехал в направлении Солигорска. Пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу и в темное время суток был обозначен светоотражающими элементами.
По словам Ирины Сапуновой, в результате наезда пострадавший, житель Слуцкого района, госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом голени и закрытой травмой грудной клетки.
По факту ДТП проводится проверка.
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Возле деревни Маглыши Слуцкого района вечером 18 ноября микроавтобус «Ивеко» на пешеходном переходе сбил 45-летнего мужчину. Пострадавший с многочисленными...
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