На трассе возле деревни Маглыши микроавтобус сбил мужчину

Источник материала: Слуцк Город

Возле деревни Маглыши Слуцкого района вечером 18 ноября микроавтобус «Ивеко» на пешеходном переходе сбил 45-летнего мужчину. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в больницу.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 18:50 на автодороге Р23 Минск-Микашевичи. Автомобилем управлял 58-летний водитель, который ехал в направлении Солигорска. Пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу и в темное время суток был обозначен светоотражающими элементами.

По словам Ирины Сапуновой, в результате наезда пострадавший, житель Слуцкого района, госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом голени и закрытой травмой грудной клетки.

По факту ДТП проводится проверка.