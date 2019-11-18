Медведев встретился с Румасом в Подмосковье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переговоры премьеров. Дмитрий Медведев встретился со своим коллегой из Беларуси Сергеем Румасом, передает «МИР 24».

Общение глав правительств прошло за закрытыми дверями Каминного зала подмосковной резиденции «Горки». А после Медведев и Румас отправились на заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси.