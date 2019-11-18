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Чтобы женщин не заставляли рожать, минские феминистки ели землю в Петербурге
Источник материала: KYKY>
17 ноября в Санкт-Петербурге
Организаторы фестиваля
«Родительство считается самой важной функцией женщины, к выполнению которой она должна стремиться. Ожидается, что женщина в конце концов выйдет замуж и родит, ведь родительство и «материнский инстинкт» заложены генетически в каждой. Родительство определяет суть и ценность жизни».
Участни_цы группы «Красный Борщевик» представили репродуктивное давление как землю. В которую можно было класть или не класть зерно, есть ее, согревать своим телом, отдавать ей все свое внимание и ресурсы.
– Это что? – спросили проходящие мимо женщины. – Картина «Погребенные заживо?»
А сотрудники полиции равнодушно проехали мимо, не обратив внимания на происходящее, как и на невидимый репродуктивный труд».
«Наша Нина»
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17 ноября в Санкт-Петербурге закончился феминистский фестиваль «Ребра Евы», на который дважды пришли полицейские, а потом пообещали, что будут навещать его каждый...
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