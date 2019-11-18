Чтобы женщин не заставляли рожать, минские феминистки ели землю в Петербурге

Источник материала: KYKY

17 ноября в Санкт-Петербурге закончился феминистский фестиваль «Ребра Евы», на который дважды пришли полицейские, а потом пообещали , что будут навещать его каждый день вплоть до закрытия. Фест не обошелся без беларусов: группа феминисток из Минска «Красный Борщевик» устроила перфоманс, протестуя против навязывания женщинам материнства. В знак протеста девушки ели землю, обнимали ее и закапывали себя.

Организаторы фестиваля написали об акции в Facebook и даже объяснили, в чем ее смысл:

«Родительство считается самой важной функцией женщины, к выполнению которой она должна стремиться. Ожидается, что женщина в конце концов выйдет замуж и родит, ведь родительство и «материнский инстинкт» заложены генетически в каждой. Родительство определяет суть и ценность жизни».

Участни_цы группы «Красный Борщевик» представили репродуктивное давление как землю. В которую можно было класть или не класть зерно, есть ее, согревать своим телом, отдавать ей все свое внимание и ресурсы.

– Это что? – спросили проходящие мимо женщины. – Картина «Погребенные заживо?»

А сотрудники полиции равнодушно проехали мимо, не обратив внимания на происходящее, как и на невидимый репродуктивный труд».

«Наша Нина» связалась с одной из участниц перфоманса. Та описала идею акции так: «Этот перформанс о выборе, о том, что не каждая женщина по умолчанию хочет рожать, о том, что каждая сама выбирает, что делать со своей жизнью».