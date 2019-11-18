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В Минске появятся «Кафе Смерти»
Источник материала: KYKY>
В Минск приходят «Кафе Смерти» (Death Cafe).
Звучит крипово. Что всё это значит?
Бояться не стоит: на самом деле «Кафе Смерти» – это глобальная франшиза, у которой есть собственная философия и последователи. Начиная с 2011 года, кафе такого формата распространились по всей Европе, части Америки и Австралии. Сейчас в мире работают почти десять тысяч подобных кафе в 66 странах. Это объясняется просто: франшиза разрешает любому желающему использовать название «Кафе Смерти» и присоединяться к движению, но при условии следования общим правилам.
Изначально идею «Кафе Смерти» придумал британец Джон Андервуд, который до этого
История понятна. Но чем вообще здесь занимаются?
Люди приходят в «Кафе Смерти», чтобы выпить чай и в течение пары часов обсудить чаще всего с незнакомцами – неожиданно – смерть. Как правило, такие мероприятия проходят на некоммерческой основе, в условиях конфиденциальности и уважения. Авторы говорят, что не стремятся пропагандировать гостям определенную идею – они лишь дают пространство, чтобы те побеседовали (или послушали) о неизбежном без плана и сценария.
«Время моей жизни ограничено, ок, это хороший повод задуматься о том, на что я его трачу. Кто я, как я живу, сколько «жизни» в моей жизни, чего я хочу – и еще много других вопросов, утверждающих важность и ценность того, что происходит сейчас.», – описала концепцию дискуссий Жукова. При этом стоит помнить, что «Кафе Смерти» – не секта, а также не терапевтическая группа: психологической помощи здесь оказать не смогут.
Окей, а как «Кафе Смерти» собираются работать в Минске?
Физическую точку в Минске открывать не будут – все ограничится встречами (раз в месяц или чаще). Первая из них запланирована на 26 ноября в пространстве ОК16, но все места забронировали (за считанные часы!). Зато запись на следующий ивент уже открыта – по
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