В Минске появятся «Кафе Смерти»

Источник материала: KYKY

В Минск приходят «Кафе Смерти» (Death Cafe). Заявлено , что они помогут людям «повысить осведомленность о смерти, чтобы спасти [человеческие] жизни» и «массово обсудить смерть без привязки к [новостной] повестке». Об этом сообщила одна из организаторов инициативы в Беларуси Катрин Жукова в Facebook.

Звучит крипово. Что всё это значит?

Бояться не стоит: на самом деле «Кафе Смерти» – это глобальная франшиза, у которой есть собственная философия и последователи. Начиная с 2011 года, кафе такого формата распространились по всей Европе, части Америки и Австралии. Сейчас в мире работают почти десять тысяч подобных кафе в 66 странах. Это объясняется просто: франшиза разрешает любому желающему использовать название «Кафе Смерти» и присоединяться к движению, но при условии следования общим правилам.

Изначально идею «Кафе Смерти» придумал британец Джон Андервуд, который до этого занимался серией проектов, так или иначе связанных со смертью. Позже он прочитал работу социолога Бернара Кретта – и решил перенять его модель, но в новом форме. Так родились те самые кафе, о которых на первых полосах писал The New York Times и многие независимые зарубежные СМИ.

История понятна. Но чем вообще здесь занимаются?

Люди приходят в «Кафе Смерти», чтобы выпить чай и в течение пары часов обсудить чаще всего с незнакомцами – неожиданно – смерть. Как правило, такие мероприятия проходят на некоммерческой основе, в условиях конфиденциальности и уважения. Авторы говорят, что не стремятся пропагандировать гостям определенную идею – они лишь дают пространство, чтобы те побеседовали (или послушали) о неизбежном без плана и сценария.

«Время моей жизни ограничено, ок, это хороший повод задуматься о том, на что я его трачу. Кто я, как я живу, сколько «жизни» в моей жизни, чего я хочу – и еще много других вопросов, утверждающих важность и ценность того, что происходит сейчас.», – описала концепцию дискуссий Жукова. При этом стоит помнить, что «Кафе Смерти» – не секта, а также не терапевтическая группа: психологической помощи здесь оказать не смогут.

Окей, а как «Кафе Смерти» собираются работать в Минске?

Физическую точку в Минске открывать не будут – все ограничится встречами (раз в месяц или чаще). Первая из них запланирована на 26 ноября в пространстве ОК16, но все места забронировали (за считанные часы!). Зато запись на следующий ивент уже открыта – по ссылке . А если вам интересно прочитать правила поведения в «Кафе Смерти», вы найдете их вот тут .