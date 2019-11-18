Видео страшной аварии: бензовоз перевернулся и взорвался на горной дороге в Бразилии

Источник материала: Tut.by

Страшную аварию сняла камера видеонаблюдения в Бразилии: на горной дороге перевернулась и взорвалась автоцистерна с 40 тысячами литров топлива. Ее водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик занесло и ударило о скалу. Разлившееся горючее вспыхнуло, на дороге начался пожар. Водитель автоцистерны погиб.