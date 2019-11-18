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Видео страшной аварии: бензовоз перевернулся и взорвался на горной дороге в Бразилии
Источник материала: Tut.by
Страшную аварию сняла камера видеонаблюдения в Бразилии: на горной дороге перевернулась и взорвалась автоцистерна с 40 тысячами литров топлива. Ее водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик занесло и ударило о скалу. Разлившееся горючее вспыхнуло, на дороге начался пожар. Водитель автоцистерны погиб.
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Водитель автоцистерны погиб на месте.
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