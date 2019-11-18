Установлен новый официальный рекорд скорости на тракторе - 219 км/ч!

Источник материала: Tut.by

Известный британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин вернулся на аэродром Элвингтон неподалеку от Йорка ради одного — побить собственный рекорд скорости на тракторе, установленный минувшим летом .





В июне этого года Мартин разогнал трактор JCB Fastrac до 166,72 км/ч, но то достижение, как выяснилось, все же не было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Новая попытка состоялась в октябре и в итоге была признана специалистами Книги рекордов — самым быстрым трактором теперь официально является Fastrac Two, который по итогам двух заездов смог показать среднюю скорость 135,91 мили в час (218,72 км/ч). Причем в одной из попыток удалось достичь «максималки» в 153,77 мили в час (247,46 км/ч)!





Трактор-рекордсмен по-прежнему оснащен 1000-сильным дизелем с 2500 Нм крутящего момента, а от оригинального Fastrac, который участвовал в заездах летом, версия «номер два» отличается улучшенной аэродинамикой и уменьшенной на 10% массой — тем не менее, речь идет о внушительных пяти тоннах!