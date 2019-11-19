Ошибки жертв домашнего насилия

Источник материала: Клiч Радзiмы

На примере истории из жизни можно проследить довольно типичную схему того, как женщина попадает в ситуацию домашнего насилия и что с ней происходит дальше. Все ошибки, совершаемые женщинами, которые становятся жертвами домашнего тирана, остаются в деструктивных отношениях. Как избежать этих ошибок? Что делать или не делать женщине, чтобы избежать участи жертвы домашнего насилия?

Поспешное решение и отношения, как спасение от проблем.

После неудачных отношений, когда занижена самооценка, знаки внимания нового ухажера становятся для женщины спасительным сигналом. Не стоит верить своим чувствам и оценке нового партнера, когда вы «в слабом состоянии». Таким методом часто пользуются тираны. То, что человек помог вам сейчас, не значит, что он вам нужен на всю жизнь. Это не означает и того, что он действительно вас любит. Сначала вернитесь в «сильное» состояние, а потом смотрите, ваш ли это человек, и как он реально к вам относится.

Женщина пропускает «тревожные звоночки».

Женщина старается не замечать шероховатости в отношениях, которые ее настораживают. Ей хочется верить, что «это случайность».

Женщина не придает значения первым проявлениям физического насилия.

Простила пощечину и даже сломанную руку, потому что «нечаянно»?! Это как можно выворачивать руку нечаянно?

Допускают посягательства на свою личную жизнь и свободу.

Это касается таких «обычных» вещей, как «просьбы» не общаться с подругами, диктовка, что носить, а что нет… Список бесконечен, но суть одна — мужчина пытается взять контроль над вашей жизнью, ведет себя, как авторитарные родители с ребенком. А вы признаете «законность» такого контроля, ставя себя к мужчине в позицию дочки. Нормальные отношения невозможны без доверия. Если мужчина нарушает ваши личные границы, пытаясь изменить в вашей жизни то, что его не касается, проявляет ревность, начинает вас ограничивать в одежде, общении — это один из несомненных признаков домашнего тирана. Этот человек — насильник.

Женщина подчиняется требованиям, признает свою вину.

Любые уступки в отношениях должны быть, во-первых, взаимны, а во-вторых, не касаться личной территории. В отношениях необходимо отстаивать свои границы, четко их обозначая. Пока вы их не обозначите, партнер может не догадываться о их существовании.

Пытается с ним договориться, воззвать к жалости, справедливости.

Женщина надеется, что в нем проснутся нормальные человеческие чувства и отказывается верить, что их может не быть. Но перевести отношения с тираном на другой уровень не получится — никак! Если у него нет человеческого отношения к вам, то так будет всегда.

Верит в его извинения и обещания исправиться.

Извинения и обещания тирана ничего не стоят, как бы искренне они ни выглядели. Это всего лишь часть его игры — извиняясь, он проверяет женщину таким образом — простит или нет?Не верить пустым обещаниям — только действиям! Ваша позиция должна быть твердой. Можно дать ему один шанс, если очень хочется, но жестко прописав условия.

Боятся своей слабости поддаться на его уговоры.

Он опять будет звонить и просить вернуться, а я опять растаю и пойду. «Растаять» или нет, зависит исключительно от вас. Если вы сами принимаете твердое решение не верить больше и не возвращаться, то никто и ничто не может принудить вас это сделать.

Надеются, что он изменится, все наладится.

Если вам принципиально не нравится отношение партнера к вам, то не стоит связывать с ним свою жизнь. А принимая решение с ним остаться, мы принимаем его со всеми недостатками. Все здесь зависит от вас!

Каждый гражданин, ставший жертвой насилия в семье, может обратиться за помощью в территориальный центр социальной защиты населения района. Для этого на территории горпоселка создано специально оборудованное отдельное помещение — «кризисная» комната, оснащенная необходимой мебелью для сна и отдыха, имеются кухонные принадлежности.

Воспользовавшись услугой временного приюта, человек может передохнуть от домашних скандалов, найти выход их жизненного тупика, взглянуть на проблему другими глазами. Гарантируется полная конфиденциальность.

В случае нежелания граждан, проживающих в Шарковщине и районе, обратиться за помощью по месту постоянного проживания, вы можете обращаться в Глубокский район по телефону: (8-02156) 2-27-25.

По всем вопросам оказания услуги временного приюта можно обратиться круглосуточно по телефонам: 4-92-59 — ТЦСОН; 4-12-02, 102 — дежурный РОВД.

Телефон общенациональной «горячей» линии для пострадавших от домашнего насилия: 8-80-100-8-801.

А. ШУДЕЛЬ,

заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации.