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«Подари ребенку трезвый мир»

19.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

«Подари ребенку трезвый мир»

Сегодня пьянство является одной из основных причин высокого уровня смертности, заболеваемости, травматизма и преступности, а также кризиса семьи, снижения уровня нравственности и культуры, утраты уважения к труду. В рамках организации в районе месячника профилактики правонарушений специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации провели информационно-познавательную программу «Подари ребенку трезвый мир» для семей, чьи дети признаны в социально-опасном положении и чьи признаны нуждающимися в государственной защите. На мероприятие был приглашен благочинный православных церквей Шарковщинского района, настоятель Свято-Успенского храма протоиерей Петр Барановский. Главная цель встречи — выработать у участников негативное отношение к употреблению алкоголя, приобщить к здоровому образу жизни.

Отец Петр рассказал об отношении церкви к алкоголизму: «Православная Церковь рассматривает алкоголизм как тяжкое душевное заболевание, сопровождающееся глубокими повреждениями психосоматического характера. Церковь обеспокоена сложившейся ситуацией и считает пьянство безусловным злом, а заботу о духовном здоровье человека своим долгом и в создавшейся ситуации намерена всячески содействовать утверждению трезвости в обществе и профилактике алкоголизма. Важным средством борьбы с пьянством, как и со всяким грехом, является участие страждущих в церковной жизни».

Большинство граждан считают, что если они выпивают, по их мнению, немного алкоголя — то это ничего страшного. Однако всем известно, что на одной бутылке пива отдых не заканчивается. Учитывая опасность алкоголя в любых дозах, надо решительно и бесповоротно отказаться от него, помня, что трезвая жизнь — это именно то, к чему во все века стремились лучшие умы человечества и без которой не может быть разумного счастья.

Берегите свое здоровье и здоровье детей!

А. ШУДЕЛЬ,

заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН.

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