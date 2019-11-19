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«100 идей для Беларуси»

19.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

«100 идей для Беларуси»

20 ноября 2019 года в Витебске пройдет областной образовательный семинар для участников зональных этапов республиканского молодежного проекта БРСМ «100 идей для Беларуси» (пр-т Московский, 72, корпус №5 УО «Витебский государственный технологический университет», 11.00)

Образовательный семинар состоится на базе научно-технического парка Витебского государственного технологического университета. Его цель – повышение уровня навыков продвижения и презентации проектов участников. В качестве спикеров своим опытом будут делиться Дмитрий Ворохобко, дважды победитель республиканского этапа проекта «100 идей для Беларуси», Андрей Лапин – директор городского портала gorodvitebsk.by и Владислав Буко, победитель республиканского этапа проекта «100 идей для Беларуси» в 2019 году.

Эстафета зональных этапов республиканского инновационного проекта «100 идей для Беларуси» стартовала в октябре и уже подходит к завершению – на очереди город Витебск, где новаторы встретятся 28 ноября.

Зональные этапы проекта прошли в Новополоцке, Глубоком и Дубровно, где экспертами уже было рассмотрено более 35 проектов, направленных на различные сферы жизнедеятельности.

Максим Высоцкий из Новополоцка предложил отличный способ, как сократить количество потребляемой электроэнергии в учреждениях образования. Парень создал универсальную систему управления и оповещения, которая позволит по расписанию на время перерыва выключать свет в учебных классах, так и автоматически включать освещение на время занятий, звонки при этом будут работать автоматически.

Проект «От идеи до робота» на зональном этапе в Глубоком представил Никита Сачивко из Браслава. Разработка представляет собой контейнер для сбора использованных батареек, своеобразной «фишкой» которого является выдача монеты за сданную батарейку. Словом, вы бросаете в контейнер отработанный элемент, а вам оттуда — награда. Помимо этого, робот говорит «спасибо».

Полуфинал республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси» пройдет в Витебске в декабре этого.

Справочно: «100 идей для Беларуси» — республиканский молодежный проект ОО «БРСМ», основная задача которого заключается в активизации инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создании и продвижении конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, Владимир, 8(033) –635 73 45

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