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В России разрешили демонстрировать свастику

19.11.2019 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Госдумы РФ единогласно приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской и экстремистской символики при соблюдении определенных условий.

За принятие документа в третьем чтении проголосовали 379 депутатов.

Согласно закону, нацистскую и экстремистскую символику и атрибутику разрешается демонстрировать при условии, что к идеологии нацизма или экстремизма формируется негативное отношение, а также отсутствуют признаки пропаганды или оправдания такой идеологии.

Первоначально авторы закона предлагали разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики «при условии осуждения нацизма», но затем эту формулировку убрали из текста. 

Также из документа исчезло упоминание, что демонстрация возможна только в научных работах, книгах, произведениях искусства, материалах СМИ и образовательных материалах.

Законопроект, отменяющий административное наказание за использование нацистской и экстремистской символики без ее пропаганды, пока не принят.
 
 
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Депутаты Госдумы РФ единогласно приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской и экстремистской символики при соблюдении определенных условий.
 
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