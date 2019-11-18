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В России разрешили демонстрировать свастику
Источник материала: Партизан
Депутаты Госдумы РФ единогласно приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской и экстремистской символики при соблюдении определенных условий.
За принятие документа в третьем чтении проголосовали 379 депутатов.
Согласно закону, нацистскую и экстремистскую символику и атрибутику разрешается демонстрировать при условии, что к идеологии нацизма или экстремизма формируется негативное отношение, а также отсутствуют признаки пропаганды или оправдания такой идеологии.
Первоначально авторы закона предлагали разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики «при условии осуждения нацизма», но затем эту формулировку убрали из текста.
Также из документа исчезло упоминание, что демонстрация возможна только в научных работах, книгах, произведениях искусства, материалах СМИ и образовательных материалах.
Законопроект, отменяющий административное наказание за использование нацистской и экстремистской символики без ее пропаганды, пока не принят.
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Депутаты Госдумы РФ единогласно приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской и экстремистской символики при соблюдении определенных условий.
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