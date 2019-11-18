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Румас об отношениях с Россией: Тумана больше нет

19.11.2019 14:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси образно охарактеризовал результаты состоявшегося сегодня в Москве первого раунда переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

"Когда наш самолет приземлялся в аэропорту, был очень сильный туман, я даже как-то немножко неловко себя почувствовал", - рассказал Сергей Румас, обращаясь к Дмитрию Медведеву перед началом заседания Совета министров "союзного государства".

"Это не наши проделки", - парировал премьер-министр России.

"Но когда уже подъезжали к Горкам (правительственная резиденция, где проходят переговоры. - Прим. ред.), туман рассеялся, - продолжил Сергей Румас. - А двусторонняя встреча показала: тумана в наших отношениях совсем нет".


Сергей Румас предложил вначале заслушать вопросы текущей повестки заседания союзного Совмина, а затем, в более узком формате, продолжить обсуждение итогов работы по подготовке дорожных карт и других документов по решению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
 
 
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Премьер-министр Беларуси образно охарактеризовал результаты состоявшегося сегодня в Москве первого раунда переговоров с премьер-министром России Дмитрием...
 
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