Румас об отношениях с Россией: Тумана больше нет

"Когда наш самолет приземлялся в аэропорту, был очень сильный туман, я даже как-то немножко неловко себя почувствовал", - рассказал Сергей Румас, обращаясь к Дмитрию Медведеву перед началом заседания Совета министров "союзного государства".





"Это не наши проделки", - парировал премьер-министр России.





"Но когда уже подъезжали к Горкам (правительственная резиденция, где проходят переговоры. - Прим. ред.), туман рассеялся, - продолжил Сергей Румас. - А двусторонняя встреча показала: тумана в наших отношениях совсем нет".









Сергей Румас предложил вначале заслушать вопросы текущей повестки заседания союзного Совмина, а затем, в более узком формате, продолжить обсуждение итогов работы по подготовке дорожных карт и других документов по решению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.